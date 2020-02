Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Marihuana an Jugendliche verkauft: Bewährungsstrafe verhängt

Das Landgericht Gera hat am Freitag einen 45-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Das Urteil gegen den Syrer wird auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Er hatte Drogen an Minderjährige abgegeben und anders als am ersten Verhandlungstag auch eingeräumt, das Marihuana verkauft zu haben.

Der Angeklagte lebt mit seiner Frau und fünf Kindern in Altenburg, hat aber selbst einen Aufenthaltstitel für die Niederlande. Zunächst hatte er eingeräumt, seit 25 Jahren Marihuana zu konsumieren. Er sammle Flaschen, um sich in Leipzig einmal pro Monat vier bis zehn Kügelchen zum Stückpreis von zwei bis drei Euro leisten zu können. Er habe diese aber nie an die Jugendlichen verkauft, sondern „aus Mitleid“ höchstens in fünf Fällen Kügelchen an sie verschenkt.

Drogen an einen 15-Jährigen verkauft

Dem erweiterten Geständnis ging eine Verfahrensabsprache voraus. Dabei ging es darum, ob der Angeklagte in 101 Fällen mindestens zehn Gramm Marihuana an einen 15-Jährigen verkauft hatte. Jener hatte zwar bei der Polizei diese Angaben gemacht, aber im Prozess die Aussage mit Verweis aufs eigene Strafverfahren verweigert. Er bestätigte aber, damals bei der Polizei die Wahrheit gesagt zu haben. Die elfte Strafkammer wollte den Beamten als Zeugen hören, der aber aus gesundheitlichen Gründen nicht verfügbar war. Andere Zeugen hatten aber bereits bestätigt, dass der Angeklagte Drogen verkauft hatte.

Arbeitsstunden als Bewährungsauflage

Der Angeklagte sprang schließlich über seinen Schatten und räumte die Handlungen, wenn auch in geringerer Zahl, ein. Das Gericht ahndete deshalb nur die Hälfte der Verkäufe. Die Staatsanwältin plädierte auf eine Haftstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Verteidiger Carl Sommer betrachtete eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten als angemessen. Die elfte Strafkammer unter Vorsitz von Andrea Höfs entschied auf ein Jahr und zehn Monate. Unter der Auflage von 250 Arbeitsstunden setzte das Gericht die Strafe zur Bewährung aus. Zudem werden 505 Euro Erlös aus den Drogengeschäften eingezogen.

Das Urteil konnte wegen der Verfahrensabsprache noch nicht rechtskräftig werden. Eine Woche bleibt beiden Prozessparteien Zeit, Revision zum Bundesgerichtshof einzulegen. Wahrscheinlich ist dieser Schritt aber nicht.