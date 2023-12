An der Shell in Schmölln wird nicht nur Benzin gekauft.

Schmölln An der Tankstelle wird nicht nur Benzin gekauft, sondern auch verschiedenste Dinge fürs Fest. Manchmal kann man nur den Kopf schütteln.

Irgendwie gibt es nichts, was es nicht gibt. Wenn man denkt, die Menschen besorgen frühzeitig alles fürs Weihnachtsfest, liegt man weit daneben. Vielen fällt doch noch Sonntagmittag das Allerwildeste ein, das sie dringend benötigen. Von Besen über Windeln bis hin zu Kloßteig und Alkohol.

Generell habe ich das Gefühl, dass die Menschen an Weihnachten kein „genug“ kennen. Da muss es noch ein Wein sein, noch ein Braten und auf jeden Fall noch mehr Klöße. Vom Dessert lieber auch noch einmal Nachschub. Dann backt man noch ein paar schnelle Plätzchen, und ach ja, eine Vorspeise gibt es auch noch. Gefühlt wird so viel gegessen und getrunken an Weihnachten wie das gesamte Jahr nicht. Und hinterher meckern alle über die zusätzlichen Pfunde und dass sie sich vollgestopft fühlen. Alle Jahre wieder.

Warum nicht einfach mal ein bisschen maßvoll Weihnachten feiern? Muss es wirklich von allem so viel sein? Reicht nicht die gemeinsame Zeit? Und klar, für die Butter, die man nicht eingekauft hat, schnell an die Tankstelle zu fahren, verstehe ich. Aber warum fragt man nach Babynahrung und isst Bockwurst an der Tankstelle, statt vorzusorgen? Jeder geht die ganze Feierei nun mal anders an, aber was unbedingt sein sollte: Maß und gegenseitiges Verständnis.