Meine Woche: Respekt allen Mutigen im Altenburger Land

Altenburg Redakteurin Kathleen Niendorf über ihre letzte Woche vor Weihnachten und wer sie diese Woche im Altenburger Land besonders inspirierte.

Die letzte Woche vor Weihnachten verging für mich wie im Flug. Irgendwie fühlt es sich immer noch unreal an, dass am Sonntag bereits der Heilige Abend ist. Und doch ist es so. Viele Menschen im Landkreis Altenburger Land wünschen sich natürlich wieder die klassische weiße Weihnacht, aber die wird es, so wie es aussieht, wohl nicht geben. Das nass-graue Wetter lässt es eher wie November wirken. Und genau aus diesem Grund kam bei mir bisher noch keine großartige Weihnachtsstimmung auf. Obwohl ich zum Beispiel bereits auf Weihnachtsmärkten in der Region unterwegs war.

Umso schöner sind für mich die Begegnungen mit motivierten und motivierenden Menschen in dieser Woche gewesen. Allen voran Silke Krabsch, Betreiberin der Schmöllner Shell-Tankstelle. Selten habe ich eine so positive Ausstrahlung gesehen und so viel Lebensfreude gespürt wie bei ihr. Seit 28 Jahren betreibt sie Tankstellen und führt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und bewältigt alle möglichen Probleme. Und hat dabei aber immer ein Lächeln auf den Lippen und ein liebes Wort parat. Egal, ob Weihnachten oder nicht. Und dann auch noch vier Kinder aufgezogen. Ich ziehe meinen Hut.

Ebenfalls auch vor Patricia Rauschenbach aus Altenburg, die zur Wahl zur „Thüringerin des Jahres 2023“ stand. Ihr Herz für Tiere ist riesig und sie tut alles, was sie tut, gern und mit Hingabe. Das finde ich bewundernswert. Da geht es nicht um eine bestimmte Auszeichnung oder um Geld, sondern einfach um die Tat an sich. Und vor allem Tiere sind so dankbar, wenn man sich gut um sie kümmert. Im Gegensatz zu vielen Menschen.

Auch die Begegnung mit Cornelia Hilbert, die alle nur Conny nennen, in ihrem Second-Hand-Laden in Meuselwitz war für mich sehr inspirierend. Da denkt jemand weiter. Da möchte jemand Mut machen und die Menschen im Landkreis dazu bringen, sich generell mehr zu trauen. Ich finde, genau solche Menschen braucht es unbedingt. Menschen mit ungewöhnlichen Ideen und vor allem Mut und Tatendrang. Man darf sich nicht festfahren im Alltag und sollte in der Gesellschaft sichtbar werden. Ich danke allen Mutigen in dieser Zeit!