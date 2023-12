Meldungen aus Schmölln und dem Altenburger Land

Schmölln Lebendiger Kalender und Weihnachtsmannkalender in Schmölln. Wann Weihnachtsmarkt in Garbisdorf ist und was sonst noch wichtig ist.

Jetzt noch Termine sichern: Weihnachtsmann empfängt Kinder am Kalender

Traditionell steht auch in diesem Jahr wieder der übergroße Weihnachtsmannkalender auf dem Schmöllner Markt, direkt neben dem festlich geschmückten Tannenbaum. Hier können täglich bis zum 15. Dezember Türchen gemeinsam mit dem Weihnachtsmann persönlich geöffnet werden. Zu entdecken gibt es kleine Leckereien. Auf Wunsch kann auch ein eigenes Präsent hinter dem Türchen versteckt werden.

Voranmeldungen hierzu werden im Rathaus telefonisch unter der 034491 76 121 oder per Mail über presse@schmoelln.de entgegen genommen. Auch der Wunschzettelbriefkasten steht in diesem Jahr wieder für alle zur Verfügung, welche dem Weihnachtsmann einen Wunschzettel oder eine kleine Botschaft hinterlassen wollen. Wenn der Brief mit Name und Adresse versehen ist, gibt es garantiert auch Antwortpost vom Weihnachtsmann.

Lebendiger Adventskalender in Schmölln

Der lebendige Adventskalender wird an folgenden Terminen geöffnet:

Am Donnerstag, dem 7. Dezember, um 18.30 Uhr an der Sparkasse, Amtsplatz 3,

Am Freitag, dem 8. Dezember, um 18 Uhr an der Lebenshilfe Altenburg e.V., Cosswitzanger 2

Am Samstag, dem 9. Dezember, um 15 Uhr bei The BASE im Finkenweg 11 und

Am Sonntag, dem 10. Dezember, um 18 Uhr bei der Noppenwerkstadt, Bahnhofsplatz 4, Evangelisch-freikirchliche Gemeinde

Quellenhofweihnacht am 17. Dezember auf dem Garbisdorfer Quellenhof

Am Sonntag, dem 17. Dezember, findet von 14 bis 20 Uhr die Quellenhof Weihnacht auf dem Quellenhof in Garbisdorf statt. Angeboten werden wieder regionale Köstlichkeiten und Geschenkideen von Händlern aus der Region. Für die Kinder gibt es beispielsweise wieder ein Märchenraten.

Um 15.30 Uhr führt die Wenzelgarde Altenburg das Märchenstück „Frau Holle“ auf und um 18 Uhr erwartet die Besucher und Besucherinnen ein Weihnachtskonzert mit dem gemischten Chor Altenburg.