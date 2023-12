Cornelia Hilpert hinter der Ladentheke ihres Second Hand Ladens „Glam“ in Meuselwitz.

Meuselwitz Cornelia Hilpert hat erst im September Jubiläum mit ihrem Second-Hand-Laden gefeiert. Was sie sich im Altenburger Land wünscht.

Second-Hand-Laden bringt Menschen zusammen

Gelebte Nachhaltigkeit schon seit 25 Jahren

Bewusst kein Online-Verkauf im Second-Hand Geschäft „Glam“

Die Meuselwitzer kennen ihn schon längst: den „GLAM- Dein Marken-Secondhand“-Laden von Cornelia Hilpert, die von allen nur Conny genannt wird. „Ich glaube, es weiß gar keiner, dass ich eigentlich Cornelia heiße“, lacht die Ladenbesitzerin. Den Second-Hand Laden führt die Personal-und Fitnesstrainerin nebenbei, wie sie erzählt. „Eigentlich habe ich einen Raum für Yoga gesucht und dann diesen Laden gefunden. Innerhalb von Sekunden habe ich dann entschieden, dass ich hier einen Second-Hand Laden reinbringe, das wäre sonst auch viel zu schade. Ich mache das Ganze nebenbei im Kleingewerbe.“

Wer auf der Suche nach Accessoires, Taschen, Hüten, Kleidung und Schmuck in jeglicher Form ist, findet ihn im „Glam“.

Meuselwitzer treffen sich im Ladengeschäft

Geöffnet hat das kleine Geschäft in der Bebelstraße 21 in Meuselwitz immer Mittwoch und Freitag 14 bis 18 Uhr. „Mein Ziel ist es mit dem Glam, dass Leute zusammenkommen. Hier bei mir treffen sich zum Teil Nachbarn, die sich seit Jahren nicht gesehen haben. Das ist echt beachtlich.“

Cornelia Hilpert lebt seit 25 Jahren nachhaltig und führt einen Second-Hand-Laden in Meuselwitz. Foto: Kathleen Niendorf / Kathleen Niendorf/ OTZ

Generell ist Conny der Meinung, dass man sich mehr trauen sollte und seinem eigenen Gespür mehr nachgehen sollte. Genau das möchte sie vermitteln. Und nebenbei auch die Menschen zum Umdenken bringen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. „Privat lebe ich das Thema Nachhaltigkeit schon seit locker 25 Jahren. Ich kaufe kaum was neu, nur Dinge, die sehr körpernah sind. Aber Möbel, Handys, Autos, Pflanzen, Nagellacke und was nicht alles, das kaufe ich nicht neu. Und das vermittele ich auch meiner Tochter zum Beispiel.“

Menschen im Altenburger Land meist eher skeptisch

Am Anfang reagierten die Meuselwitzer eher skeptisch und fragten Dinge wie „Läuft denn so ein Laden auch?“ Und dann war Cornelia Hilpert nicht verlegen und antwortete: „Ja klar, wenn Sie etwas bei mir kaufen und es weitererzählen, dass sie begeistert waren, dann kommen ja die nächsten Kunden oder Kundinnen. Sowas funktioniert nur über Mund-zu-Mund-Propaganda, in meinen Augen.“ Und so feierte die Ladenbesitzerin im September bereits ihr 1-Jähriges. „Am Wichtigsten ist, dass es ein Miteinander ist. Ich erlebe das im Altenburger Land ziemlich stark, dass es ein Konkurrenzdenken gibt und jeder so seins vor sich hin macht. Aber man muss sich gegenseitig unterstützen, das ist wichtig“, so Hilpert.

Im Meuselwitzer Second Hand gibts tolle Marken

Wie Hilpert betont, muss nun mal jemand auf dieser Welt den sprichwörtlichen Anfang machen, umdenken und neu denken. „Diese Wegwerfgesellschaft überträgt sich total auf die Menschen. Nichts hat mehr einen Wert. Das finde ich ganz schrecklich. Diese Ellenbogenmentalität muss echt verschwinden. Gerade im Altenburger Land werden es immer weniger Läden und man muss sich mehr zusammentun, damit die Wirtschaft angekurbelt werden kann. Das ist doch ganz logisch“, findet Conny. „Und die Leute müssen unbedingt mehr Risiko eingehen. Zum Teil sind sie sehr vorsichtig und skeptisch und wenig offen Neuem gegenüber.“

Zwischenmenschlichkeit wird in Meuselwitz groß geschrieben

Im „GLAM-Dein Marken-Secondhand“ gibt es auch noch ein paar Veranstaltungen, die regelmäßig durchgeführt werden. So beispielsweise Frauenabende, bei denen geshoppt und Sekt getrunken wird. Während solcher Veranstaltungen ist dann der Laden für die anderen Kunden und Kundinnen geschlossen. „Ich versuche einfach, die Menschen zusammenzubringen. Und habe da viele Ideen. Das ganze Miteinander muss einfach insgesamt unterstützender werden.“

Wichtig ist Conny auch, dass man mit der Zeit geht und sich an die sich ändernden Bedürfnisse der Menschen anpasst. „Ich habe schon so oft meinen Laden umgestellt, damit es optimaler passt. Da muss man einfach mit der Zeit gehen.“

Oft wird die Ladenbesitzerin gefragt, ob man auch online bei ihr kaufen kann, aber das lehnt sie strikt ab, da sie zur eins-zu-eins-Beratung zurückmöchte. „Sonst hat man ja gar keinen Kontakt miteinander, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlicherweise. Sonst geht auch die ganze Zwischenmenschlichkeit verloren.“