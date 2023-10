Mieter mussten ihre Wohnungen verlassen - Rettungseinsatz in Altenburg

In Altenburg musste die Feuerwehr zu einem Brand in einem leerstehendem Haus Reihenhaus ausrücken. (Symbolbild)

Altenburg. Aufgrund eines ausgebrochenen Feuers in einem leerstehenden Haus, mussten in Altenburg mehrere Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten in Altenburg am Mittwochvormittag in die Johannisstraße aus. Anwohner hatten hier Brandgeruch wahrgenommen. Vor Ort stellte sich für die Einsatzkräfte heraus, dass es in einem leerstehenden Haus brannte. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Zur Sicherheit mussten aus einem unmittelbar angrenzendem Wohnhaus in der Humboldtstraße mehrere Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Aufgrund des Löscheinsatzes musste des Weiteren die Johannisstraße zum Teil gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Im Anschluss der Löscharbeiten konnten die Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Warum es letztlich zum Brandausbruch kam ist derzeit noch unbekannt. Die Kripo ermittelt dazu und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365/8234-1465 entgegen.

