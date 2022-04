Mitarbeiter eines Supermarktes in Altenburg von dreißten Dieb gebissen

Altenburg. Als der Täter ohne zu Bezahlen das Geschäft verlassen wollte, hielt ihn ein Mitarbeiter fest. Daraufhin wurde der Dieb handgreiflich.

Am Dienstag ist es in dem Supermarkt der Dr.-Wilhelm-Kütz-Straße in Altenburg zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 31-jähriger Mann versuchte gegen gegen 16.15 Uhr das Geschäft zu verlassen, ohne die Waren in seinem Rucksack bezahlt zu haben. Daraufhin wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen und festgehalten, jedoch versuchte der Dieb zu flüchten.

Dabei schlug er laut Polizei auf den Mitarbeiter ein und versuchte ihn zu beißen. Diesem gelang es jedoch, den Dieb bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Der Mitarbeiter wurde während der Auseinandersetzung leicht verletzt. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Über seine Haftvorführung wird am Mittwoch entschieden.

