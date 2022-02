Die Polizei in Altenburg sucht einen rücksichtslosen Mountainbiker und mehrere Diebe (Symboldbild).

Mountainbiker verletzt Fußgänger in Meuselwitz - Einbrüche in Altenburg und Zehma

Kreis Altenburg. Die Polizeimeldungen für den Landkreis Altenburg.

Ein Moutainbiker hat am Sonntagnachmittag in Meuselwitz einen Fußgänger angefahren und verletzt. Laut Polizeimeldung geschah dies gegen 14.15 Uhr im Wiesenweg im Seckendorfpark. Ein Rettungsdienst brachte den Fußgänger ins Krankenhaus. Der Moutainbike-Fahrer fuhr nach dem Unfall weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise zum mutmaßlichen Täter unter der Telefonnummer 034474710.

Einbruch in Testzentrum

In Altenburg ermittelt die Polizei derweil zu einem Einbruch in ein Testzentrum in der Straße Baderei. Unbekannte verschafften sich laut einer Mitteilung zwischen Donnerstag und Freitag gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und verursachten dort Sachschaden. Mit etwas Bargeld gelang ihnen die Flucht. Zeugen sollten sich unter der Telefonnummer 036582341465 melden.

Diebe bedienen sich auf Baustelle

Auch auf einer Baustelle in Zehma haben Unbekannte am Wochenende ihr Unwesen getrieben. Sie brachen einen Baucontainer auf und stahlen Werkzeug, Diesel sowie mehrere Meter eines Starkstromkabels, meldet die Polizei. Zudem zapften die Diebe von einem in der Nähe befindliche Bagger weiteren Dieselkraftstoff ab. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 034474710.

Mit Drogen und ohne Führerschein unterwegs

In der Newtonstraße in Altenburg ist am Wochenende ein Autofahrer aufgefallen, der vor der Fahrt Drogen genommen hatte. Gegen 4.45 Uhr hätten Beamte den 32-Jährigen kontrolliert und dabei nicht nur den Drogenkonsum festgestellt, sondern außerdem auch, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte. Um das Ergebnis des Drogenvortests abzusichern, wurde ihm im Krankenhaus Blut abgenommen. Der Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren rechnen.