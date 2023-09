Musikschule Altenburger Land gibt wöchentlich Kurse für die Kleinsten

Altenburg/Schmölln/Gößnitz. Der Musikgarten und die Babymusik sollen die Jüngsten spielerisch an die Musik heranführen. Angebote gibt es in Altenburg, Schmölln und Gößnitz.

Die Musikschule Altenburger Land bietet wöchentlich für die Kleinsten die folgenden Kurse zur musikalischen Frühförderung an, informiert das Landratsamt:

Der Kurs Babymusik ist ein Angebot für die Allerkleinsten von zwei bis 24 Monaten. Zusammen mit Mama oder Papa können die Kleinen neugierig die Lieder und Klänge um sich herum genießen und entdecken. Der Kurs findet freitags in Begleitung eines Elternteils in zwei altersgemischten Gruppen ab 9.15 Uhr zu je 45 Minuten im Schulteil Altenburg statt.

Musikgarten für 2- bis 4-Jährige

Der Unterricht im Kurs Musikgarten bietet für Eltern und ihre Kinder im Alter zwischen zwei und vier Jahren die Möglichkeit, in einer großen Gemeinschaft Musik zu erleben und selbst zu machen. Die Eltern sind immer im Unterricht aktiv dabei. Schwerpunkt im Musikgartenunterricht ist das Singen. Genaues Hören sowie die Feinmotorik werden von Anfang an geschult. Der Kurs wird in den Schulteilen Altenburg und Schmölln sowie in der Unterrichtsstätte Gößnitz an verschiedenen Wochentagen angeboten.

Musikalische Früherziehung für Kinder von vier bis sechs Jahren

Mit der „Musikalischen Früherziehung“ wird Kindern von vier bis sechs Jahren der erste Einstieg in die Musik eröffnet. Um sich mit musikalischen Erscheinungen vertraut zu machen, wird nicht nur gesungen, Musik gehört oder ein Tanz- und Bewegungsspiel durchgeführt, sondern auch Malen, Zeichnen und Formen von Sprach- und Sprechübungen gehören dazu. Besonders wird darauf geachtet, dass das Spielen im Vordergrund steht und das Kind keinesfalls überfordert wird. Der Kurs wird in den Schulteilen Altenburg und Schmölln sowie in der Unterrichtsstätte Gößnitz an verschiedenen Wochentagen angeboten.

Freie Plätze fürs Instrumentenkarussell erst wieder im Frühjahr 2024

Der Kurs Instrumentenkarussell sei für Kinder ab fünf Jahre eine sehr gute Möglichkeit, verschiedene Instrumente kennenzulernen, auszuprobieren und für sich selbst zu entdecken. So kann das Kind herausfinden, welches Instrument es später erlernen möchte. Die Herbstkurse 2023 sind allerdings bereits ausgebucht.

Hier die nächsten Kurstermine im Überblick: Schulteil Altenburg: montags, 19. Februar 2024 bis 17. Juni 2024 von 17 bis 17.30 Uhr; Schulteil Schmölln: mittwochs, 8. Mai 2024 bis 19. Juni 2024 von 17.15 bis 18 Uhr.

Interessierte Eltern können ihr Kind einfach über die Webseite der Musikschule anmelden unter: www.musikschule-altenburgerland.de/anmelden. Daraufhin meldet sich die Musikschule, um einen Schnuppertermin zu vereinbaren. Fragen können auch gestellt werden per Telefon: 0 34 47 / 31 50 55 oder E-Mail: musikschule@altenburgerland.de