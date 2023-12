Nächste Runde im Schmöllner Haushaltsstreit eingeläutet

Schmölln/Löbichau/Altenburg/Nobitz Stadtratssitzung, Lebendiger Adventskalender, Weihnachtstanz mit Zentromer - das wird wichtig in den nächsten Tagen im Altenburger Land

Die nächsten Türchen öffnen sich in Schmölln

Am Montag, 11. Dezember, öffnet sich um 17 Uhr das nächste Türchen des Lebendigen Adventskalenders in Schmölln. Ort des Geschehens ist die Wohnungsverwaltung Schmölln im Finkenweg 1. Am Dienstag, 12. Dezember, lädt der Heimat- und Verschönerungsverein ein. Um 16 Uhr öffnet sich das Adventskalender-Türchen Am Brauereiteich 1 in Schmölln.

Stadtrat Schmölln berät erneut über den Etatentwurf 2024

Der Schmöllner Stadtrat tagt am Donnerstag, 14. Dezember, 18.30 Uhr im Mehrzweckraum der Sparkasse auf dem Schmöllner Amtsplatz. Im öffentlichen Teil der Sitzung gibt der Seniorenbeirat der Stadt Schmölln einen Arbeitsbericht, die Fragestunde der Einwohner und der Stadtratsmitglieder schließen sich an. Erneut beraten wird der Entwurf des Haushaltsplanes 2024. Drei Beschlussfassungen stehen außerdem auf der Tagesordnung.

Weihnachtsbasar in der Kreisbehörde für die Jüngsten

Der Fachdienst Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung und der Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst der Kreisverwaltung haben in diesem Jahr für die jüngsten Besucher des Jugendamtes einen kleinen Weihnachtsbasar organisiert. Alle Kinder, die ins Jugendamt kommen, haben die Möglichkeit, sich ein Spielzeug oder ein Buch herauszusuchen und mit nach Hause zu nehmen. Der Basar wird in der 1. Etage auf dem Gang des Fachdienstes Allgemeiner Sozialer Dienst am Theaterplatz 7/8 in Altenburg aufgebaut sein und steht den jüngsten Besuchern des Jugendamtes während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Das Angebot ist kostenfrei und ohne Voranmeldung.

Sängervereinigung gastiert in Löbichau

Der Verein zum Erhalt der Poppe-Orgel und der Kirche Großstechau laden am Sonntag, 17. Dezember, zur stimmungsvollen Vorweihnacht in den Löbichauer Bürgersaal. Musikalische Gäste sind die Mitglieder der Geraer Sängervereinigung „Harmonie“ mit ihrem umfangreichen Repertoire an Weihnachtsliedern. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr, Einlass wird ab 14.30 Uhr gewährt.

Kati Schöne ist neue Kampfrichterin beim PSV Schmölln

Kati Schöne vom PSV Schmölln. Foto: Ivo Schöne / Funke Medien Thüringen

Kati Schöne hat ihre Prüfung zur Kampfrichterin bestanden. An zwei Wochenenden absolvierte sie ihre Ausbildung an der Landessportschule in Bad Blankenburg. Dabei wurde das Judo-Regelwerk komplett durchgearbeitet. Mit einer umfassenden Analyse und in der Bewertung von aufgezeichneten Kämpfen vertieften die Teilnehmer ihr Wissen. Die Schmöllnerin ist nun lizenzierte Kampfrichterin des Thüringer Judoverbands.

Sponsoringprojekt „Bei uns zu Hause“ läuft auch 2024

Die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) unterstützt auch 2024 Vereine und Initiativen aus dem Altenburger Land in den Bereichen Sport, Kunst, Kultur, Soziales, Umwelt, Wissenschaft und Technik. 25.000 Euro stehen für das kommende Jahr zur Verfügung. Im Fokus dabei stehen die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die Nachhaltigkeit der Projekte und der Gewinn für die Zukunft. Projekte, die im Kalenderjahr 2024 gefördert werden sollen, müssen bis spätestens 31. Januar 2024 bei der Ewa beantragt werden. Informationen und Antragsunterlagen gibt es unter www.ewa-altenburg.de.

Gemeinderat Nobitz berät in Saara unter anderem über Wärmeplanung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Nobitz findet am Donnerstag, 14. Dezember, um 18 Uhr in Saara statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Beschlüsse über die finanzielle Beteiligung der Gemeinde Nobitz an einer Windenergieanlage, den Lärmaktionsplanung, die Neugestaltung des Platzes „Alte Mühle Saara“ – Denkmal, die Erstellung einer Potenzialanalyse Solar – Freiflächenanlagen, Solar-Dachflächenanlagen, Windkraftanlagen sowie über die Erstellung eines Konzeptes zur kommunalen Wärmeplanung der Gemeinde Nobitz.

Weihnachtstanz mit Zentromer in Schmölln

Wie jedes Jahr am Tag vor Heiligabend steigt auch diesmal am 23. Dezember im MusicClub Schmölln der Weihnachtstanz mit Zentromer. Seit vielen Jahren sorgen die Mannen um Sänger und Bandleader Bernd Witte für einen Weihnachtsauftakt der etwas anderen Art. Der Abend beginnt um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Aufgrund eventuell starker Nachfrage und begrenzter Platzkapazität empfiehlt es sich, den Onlineverkauf über www.musicclub-sln.de zu nutzen.