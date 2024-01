Leben Neu in Schmölln: Warum der Seniorenbeirat so erfolgreich ist

Schmölln Jeder Vierte in Schmölln ist im Rentenalter: Dieses Team kämpft für die Interessen Älterer und kennt Mittel gegen Vereinsamung.

Obgleich 2021 und damit mitten in der Corona-Pandemie gegründet, hat sich der Seniorenbeirat der Stadt Schmölln zu einer guten Adresse gemausert. Jeden ersten Freitag im Monat lädt er ins Kommunikationszentrum am Schmöllner Brückenplatz - und freut sich stets über große Resonanz. „Zwischen 30 und 40 Gäste haben wir jedes Mal“, bilanziert Heike Meier. Sie ist die Chefin des siebenköpfigen Vorstandes, der mit nur zwei Männern fest in weiblicher Hand ist.

Knapp 30 Prozent der Einwohner im Altenburger Land sind im Rentenalter

Dass die Resonanz auf die Angebote des Schmöllner Seniorenbeirates so groß ist, verwundert kaum. Denn: Laut Thüringer Landesamt für Statistik war zum Stichtag 31. Dezember 2022 fast ein Drittel der Einwohner im Landkreis Altenburger Land im Rentenalter. In Schmölln gehört immerhin jeder Vierte dieser Einwohnergruppe an.

Besondere Themen und Fachleute zu jedem Treffen

Das Team lässt sich für jedes Treffen ein besonderes Thema einfallen, zu dem Fachleute geladen werden. Vorträge gab es bereits unter anderem zu den Themen Pflege, Sicherheit, Gesundheit, zu den Referenten gehörten Vertreter von Polizei, Volkshochschule, Weißer Ring, vom Herzsport. Für dieses Jahr sind beispielsweise die AOK eingeladen, erneut die Volkshochschule sowie der Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln.

Schmöllner Seniorenbeirat will mitgestalten in der Stadt

Regelmäßige Gespräche mit der Schmöllner Rathausspitze gehören ebenfalls dazu. Dabei geht es vor allem um aktuelle Themen in der Stadt. „Breitbandausbau, der Zustand des Fußgängertunnels zwischen Schillerplatz und Mittelstraße, Barrierefreiheit in der Stadt, Raserei und Parkplatzsituation auf dem Markt“, zählt Heike Meier Beispiele der Gesprächsthemen auf. Das Ziel dieser Treffen: „Wir wollen uns einbringen, Wünsche der Senioren vorbringen, damit sie Beachtung finden in der Stadtpolitik.“

Doch auch Geselliges kommt nicht zu kurz, wie ein weiterer Blick in die Veranstaltungskalender beweist: gebastelt wurde und wird bereits, jetzt soll ein Spielnachmittag etabliert werden. Und klar: Kaffee und Kuchen gehören dazu, wenn sich die Frauen und Männer treffen.

Sie alle kommen aus dem Stadtgebiet und umliegenden Ortschaften. „Mit unserem Seniorentreff wollen wir die Leute aber nicht einfach nur bespaßen“, stellt Birgit Kahl klar. „Wir wollen die Menschen zusammen bringen, sie sollen sich vernetzen, Kontakte knüpfen, selbst aktiv werden, um nicht in Einsamkeit zu versinken“, fügt sie hinzu.

Eine Großveranstaltung, der auch diesem Zweck diente, stellte der Schmöllner Seniorenbeirat mit dem Seniorentag 2023 im Sparkassensaal in Schmölln schon auf die Beine. Eine Premiere in der Stadt. „Und es lief richtig gut. Ich bin noch immer sehr stolz darauf, dass wir das alles so gewuppt haben“, freut Marina Wolf noch immer.

Heike Meier ist die Vorsitzende des Seniorenbeirats der Stadt Schmölln. Foto: heike meier

Neues Projekt soll 2024 Jung und Alt zusammenbringen

In diesem Jahr will sich der Seniorenbeirat einem weiteren großen Projekt widmen: Respektvolles Miteinander der Generationen, heißt es. „Wir wollen Senioren und junge Leute zusammenbringen“, umreißt Heike Meier. Orte der Begegnungen können dann Schulen oder Seniorenheime sein. „Klar, wir müssen noch viele Gespräche führen, damit alles klappt. Aber wir versprechen uns viel davon. Vor allem gegenseitiges Verständnis“, fügt Birgit Kahl hinzu. Das Geschehen soll zudem dokumentiert werden: in Bild, Ton und Film, eine Ausstellung schwebt den Organisatoren ebenfalls vor.