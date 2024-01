Neue Kinderarztpraxis in Schmölln eröffnet

Schmölln Altenburger Praxis nun auch in Schmölln präsent. Ehemaliges Impfzentrum in Schmölln jetzt wieder genutzt.

Die Stadt Schmölln ist um eine Kinderarztpraxis reicher. Am Mittwoch, 3. Januar, eröffnete sie in den Räumen des einstigen Impfzentrums in der Robert-Koch-Straße in Schmölln. Hier hat sich die Altenburger Kinderarztpraxis von Manuela Rabe aus Altenburg eingemietet, um auch an der Sprotte präsent zu sein. Am Eröffnungstag gehörte der einjährige Fritz David gemeinsam mit seinen Eltern zu den ersten Patienten, die Kinderärztin Annett Geyer (r.) in Empfang nahm. Telefonisch erreichbar ist die Kinderarztpraxis in der Robert-Koch-Straße in Schmölln ab sofort über Telefon (03447) 52 17 29.