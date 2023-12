Altenburg Vor wenigen Tagen wurde eine neue Kreiselternvertretung für die Kindertageseinrichtungen des Altenburger Landes gewählt.

Kreiselternvertretung: Martin Melzer zum neuen Vorsitzenden gewählt

Vor wenigen Tagen wurde eine neue Kreiselternvertretung für die Kindertageseinrichtungen des Altenburger Landes gewählt. Neuer Vorsitzender ist nun Martin Melzer. Er ist Elternsprecher der Stadt Altenburg und der Kindertagesstätte „Mischka“.

Melzer löst als Kreiselternsprecher Jenny Franke ab, die bisher das Amt ausübte. Als stellvertretende Kreiselternsprecherin wurde Juliane Löffler wiedergewählt. Sie begleitet das Amt seit 2019. Löffler ist Elternsprecherin der Stadt Schmölln sowie der Kindertagesstätte „Rosengarten“ in Rolika. Als ein weiterer stellvertretender Kreiselternsprecher ist Enrico Puffe in die Kreiselternvertretung gewählt worden. Puffe ist Elternsprecher der Gemeinde Ponitz und der dortigen Kindertagesstätte „Ponitzer Landmäuse“.

Die Kreiselternvertretung ist für alle Mütter und Väter, deren Kinder eine Kindertageseinrichtung besuchen, Ansprechpartner in Fragen der Mitbestimmung und Mitwirkung von Eltern in Bezug auf die Bildung, Betreuung und Erziehung ihrer Kinder. Dieses Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrecht ist im Thüringer Kindergartengesetz geregelt. Die Elternsprecher des Kreises stehen zudem im Austausch mit den Kita-Fachberaterinnen des Altenburger Landes und wirken beratend im Jugendhilfeausschuss mit. Für das Engagement in den vergangenen vier Jahren dankt der im Landratsamt zuständige Fachdienst Jugendarbeit/Kinderbetreuung der bisherigen Kreiselternvertretung und der scheidenden Kreiselternsprecherin Jenny Franke.