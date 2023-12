Nur für Erwachsene: Das läuft in der Schmöllner Stadtkirche

Bereits seit Sommer denkt Silke Eisner an Heiligabend in der Schmöllner Stadtkirche.

Hoch motivierte Spieler proben seit Anfang November in der Schmöllner Stadtkirche Sankt Nicolai an ihrem Weihnachtsstück. Nachdem das Krippenspiel der Erwachsenen mit humorvollen Einlagen im vergangenen Jahr so erfolgreich eingeschlagen hatte, versucht man sich in diesem Jahr an einem neuen Stück.

Der Großteil der Darsteller vom Vorjahr blieb bei der Stange, sodass es für Silke Eisner, die die Fäden für das Krippenspiel in den Händen hält, gar nicht so schwierig war, ein neues Stück für den Weihnachtsabend zu inszenieren. Die größte Schwierigkeit für sie war, aus 50 Stücken das passende für 2023 auszuwählen. Damit hat sie im Hochsommer begonnen. Sie freut sich, dass sich die Darsteller in der Vorweihnachtszeit wöchentlich die Zeit zum Proben nehmen und den Alltag einmal vor der Tür lassen.

Dieses Mal wird die Geschichte der Christnacht auf eine besonders spannende und aufregende Probe gestellt. Aber manchmal kommt man eben nur über Umwege zum Ziel. Wer den Ausgang der Geschichte erfahren möchte, sollte ab 22 Uhr am Sonntag, 24. Dezember, in der beheizten Stadtkirche Schmölln sein, denn da beginnt das Krippenspiel. Danach sind alle zu Glühwein, Tee und Plätzchen eingeladen, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen.