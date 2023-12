Offenes Türchen und Randale im Schmöllner Supermarkt

Wohin die Polizei ausrücken musste und worauf man sich in diesen Tagen freuen kann im Altenburger Land

Offenes Türchen am Schmöllner Knopfmuseum

Das 14. Türchen des Lebendigen Adventskalenders in Schmölln öffnet sich am Donnerstag, 14. Dezember, um 18 Uhr im Knopf- und Regionalmuseum am Schmöllner Sprottenanger 2.

Schminkende Frau ruft in Schmölln Polizei auf den Plan

Weil sich eine junge Frau mit Test-Ware schminkte, rückte am Dienstagabend die Polizei in einem Schmöllner Supermarkt an. Kurz zuvor benutzte die junge Frau die sogenannten Tester in der Kosmetikartikelabteilung des Anbieters auf dem Markt, um sich selbst zu schminken und wurde daraufhin von Mitarbeitern angesprochen. Dem entgegnete die junge Frau, die offensichtlich unter Drogen stand, mit Beleidigungen und schlug um sich. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sie sich unkooperativ, sodass sie letztlich in Gewahrsam genommen wurde.

Diebe steigen in Altenburg bei Seniorenpaar ein

Ein Seniorenehepaar aus Altenburg wählte am Dienstagabend den Polizeinotruf und bat um Hilfe. Der Grund: Einbrecher waren in ihrem Haus in der Münsaer Straße in Altenburg eingestiegen. Demnach wurde bekannt, dass die beiden 74-jährigen Anwohner am Nachmittag dieses Tages kurz außer Haus waren. Genau in dieser halben Stunde - zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr - schlugen die Einbrecher laut Polizei zu. Da ein Eindringen in das Haus durch die Eingangstür scheiterte, hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten schließlich unerkannt. Gestohlen haben die Täter Schmuck und Bargeld. Die Kripo in Gera ermittelt nun und sucht nach Zeugen: Telefon (0365) 8234-1465.

Tradition für Jung und Alt in Nöbdenitz

Am Freitag, 15. Dezember, 10 Uhr führen Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Regelschule Nöbdenitz in der Kultur- & Bildungswerkstatt Nöbdenitz ihr Weihnachtsprogramm auf. Mit kleinen Geschichten, Liedern und Gedichten wollen sie Senioren und die Kinder aus dem Kindergarten. Dieses Programm im Advent ist zur Tradition geworden in Nöbdenitz.

Altenburger Hallenbad macht zeitiger zu

Das Altenburger Hallenbad schließt am Freitag, 15. Dezember, aus betrieblichen Gründen bereits um 18 Uhr, teilt die Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa) mit.

Neuer Kalender entführt in heimatliche Sagenwelt

Für alle Freunde der heimatlichen Sagenwelt veröffentlichte nun der Würchwitzer Kleefestverein einen neuen Kalender für das Jahr 2024 mit weiteren Sagen aus dem Schnaudertal. Der Kalender ist wieder reichlich mit lustigen Illustrationen bebildert. Ihn gibt es ab sofort in der Buchhandlung Meuselwitz sowie in der Tourist-Information Zeitz.

Förderverein bietet im Altenburger Schloss die Lichter der Welt

Traditionell am 3. Advent lädt der Förderverein Altenburger Musikfestival zu seinem Weihnachtskonzert in den Bachsaal des Altenburger Residenzschlosses ein. Am 17. Dezember gibt ab 16.00 Uhr die A-Cappella-Formation Millennium ein Adventskonzert unter dem Titel „Die Lichter der Welt“. In Altenburg wird ein Programm mit adventlichen und weihnachtlichen Weisen aus Deutschland, Spanien, England und Schweden erklingen.

Weihnachtsmarkt im Waldhaus mit allerlei Köstlichkeiten

Am Sonnabend, 16. Dezember, findet ab 14 Uhr der 2. Waldhaus-Weihnachtsmarkt im Waldhaus statt. Verschiedene Glühweine, Weihnachtsbier, Kaffee sowie deftiges vom Grill umhüllt von weihnachtlichen Klängen und natürlich die große Weihnachttombola und vieles mehr sorgen für eine romantische Weihnachtsstimmung.