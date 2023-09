Polizei Altenburg: Gullideckel gegen Glastür geschmissen – Brennender Mülleimer

Mit einem Gullideckel hat ein Unbekannter in Altenburg die Glastür eines Geschäfts beschädigt. (Symbolbild)

Altenburg Mit einem Gullideckel hat ein Unbekannter in Altenburg einen hohen Sachschaden verursacht. Die Meldungen der Polizei.

Der Polizeibericht für Altenburg

Mehrere tausend Euro Schaden mit Gullideckel verursacht

Mit einem Gullideckel hat ein Unbekannter in Altenburg einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Zwischen Dienstag und Mittwoch hatte er diesen gegen eine gläserne Eingangstür eines Geschäftes in der Frauenfelsstraße geschmissen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Tür dadurch beschädigt.

Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen (Bezugsnummer 0240024/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Mülleimer in Brand gesetzt und Ampel umgeworfen

Einen Mülleimer und eine Baustellenampel auf dem Rossplan gerieten in den frühen Mittwochmorgenstunden gegen 0.15 Uhr ins Visier eines bislang unbekannten Täters. Zuerst setzte er einen dortigen Mülleimer in Brand und warf anschließend eine nahe Baustellenampel um, teilte die Polizei mit. Hinzugerufene Polizisten konnten das Feuer schnell löschen und die Ampel wieder aufstellen. An beiden Gegenständen entstand Sachschaden.

Trotz Fahndung konnte der Täter nicht geschnappt werden. Die Altenburger Polizei (03447/ 4710) hat in diesem Zusammenhang Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden (Bezugsnummer: 0239987/2023).

