Polizei im Altenburger Land hat alle Hände voll zu tun

Altenburg Einbrecher in Haus und Keller, Fahrerflucht - das Wochenende in Altenburg hält die Polizei im Altenburger Land in Atem.

Hausbewohner ertappen in Altenburg Dieb auf frischer Tat

Als zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Hospitalplatz am frühen Sonntagmorgen nach Hause kamen, staunten sie nicht schlecht. Zunächst fiel ihnen die offenstehende Haustür und das Licht im Keller auf. Im Haus lief ihnen ein 39-jähriger Geraer in die Arme. Er versuchte, sich als Besucher eines Hausbewohners auszugeben. Damit konnte er die beiden Bewohner aber nicht täuschen. Sie wählten den Notruf der Polizei und hielten den Einbrecher bis zu deren Eintreffen fest. Die Polizisten stellten bei der Durchsuchung des Mannes Einbruchswerkzeug sicher und fanden im Keller ein aufgebrochenes Kellerabteil und in einer Klappbox bereitgestelltes Diebesgut. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Unbekannte brechen Keller in Altenburger Mietshaus auf

Wie am Samstag bekannt wurde, verschafften sich bislang unbekannter Täter zwischen Donnerstag und Samstag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg. Hier wurde eine Brandschutztür zu den Kellerräumen aufgebrochen und aus einem der Kellerabteile Lebensmittel und ein Rollfix im Gesamtwert von rund 70 Euro entwendet. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Fahrerflucht in Altenburg: Zeuge beobachtet Unfall, Verursacherin stellt sich der Polizei

Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete am Freitagmorgen einen Unfall auf dem Parkplatz des Klinikums Altenburger Land. Eine Frau beschädigte beim Einparken mit ihrem Mercedes Vito einen parkenden Ford Ka, woraufhin die Mercedes-Fahrerin ihr Auto umparkte. Diese Beobachtung hinterließ der Zeuge zuerst auf einem Zettel am geschädigten Pkw und teilte sie der Geschädigten unmittelbar mit, die zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt war. Nach Mitteilung des Vorfalls durch die Geschädigte an die Polizei kehrte auch die offensichtliche Unfallverursacherin zu ihrem Fahrzeug zurück und wurde durch die Geschädigte zur Rede gestellt. Trotz Unfallspuren an ihrem Fahrzeug verneinte sie ihre Unfallbeteiligung und fuhr unvermittelt davon. Am Tag darauf meldete sie sich jedoch bei der Polizei. Sie muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.