Polizei stellt 74-jährigen Maiskolben-Dieb in Altenburg

Altenburg Ein Auto, welches bei dem Maisfeld in der Molbitzer Straße abgestellt war, machte die Polizei stutzig. Diese und weitere Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Polizeibeamte bemerkten Dienstagmittag, kurz vor 12:00 Uhr einen Herrn, welcher sich mit seinem Fahrzeug im Bereich eines Maisfeldes in der Molbitzer Straße in Altenburg aufhielt und kontrollierten ihn.

Es stellte sich dabei heraus, dass der 74-Jährige Maiskolben stehlen wollte. Zwei Wäschekörbe voll hatte er bereits in seinem Fahrzeug verstaut. Das Diebesgut wurde daraufhin sichergestellt und an den Eigentümer des Feldes übergeben werden.

Gegen den Senior leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Einbruch in Rudolf-Breitscheid-Straße

Gewaltsam drangen in der gestrigen Nacht (06.10.2021), zwischen 01:30 Uhr und 02:30 Uhr unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Geschäftes in der Rudolf-Breitscheid-Straße und verursachten dabei diversen Schaden. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Räume aufgebrochen. Nach aktuellen Stand flüchteten die Täter ohne Beutegut. Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht nach Zeuge. Hinweise werden unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) entgegen genommen.

Moped entwendet

Am 06.10.2021 im Zeitraum von 07:35 - 11:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter am Friedrichgymnasium in der Geraer Straße ein Moped Simson S 51 entwendet. Das Schloss des gesichert abgestellten Mopeds wurde gewaltsam geöffnet und das Fahrzeug entwendet. Zeugen die Hinweise zur Tat oder Täter geben können werden gebeten sich bei der Polizei in Altenburg, Tel. 03447/ 471-0 zu melden.

