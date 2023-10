Die Polizisten stoppten in Altenburg einen 15-jährigen Autofahrer. (Symbolbild)

Polizei stoppt 15-jährigen Autofahrer in Altenburg

Altenburg Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Altenburg ein Auto gestoppt. Wie sich herausstellte, war der Fahrer erst 15 Jahre alt.

Polizisten kontrollierten am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr den Fahrer eines Audi in der Eschenstraße in Altenburg.

Nicht nur, dass das Auto nicht zugelassen war, der Fahrer war zudem erst 15 Jahre alt, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem übergaben die Polizisten den Jugendlichen an seine Erziehungsberechtigten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

