Ponitz hat einen Plan

Ponitz Städte und Gemeinden im Altenburger Land sind nicht hilflos dazu verdammt, verrottende Immobilien im Ortskern zu akzeptieren.

Verfallende Häuser im Ortskern, von denen nicht selten Gefahr ausgeht. Hausbesitzer, denen der Zustand ihrer Immobilie herzlich egal ist und die nicht selten ganz weit weg wohnen vom Ort des Geschehens. Sicher ist: Jede Gemeinde und jede Stadt im Altenburger Land hat ein Problem mit Schrottimmobilien. Doch Kommunen sind nicht dazu verdammt, unaufhaltsamen Hausverfall in aller Öffentlichkeit zuzuschauen oder gar bleibende Schandflecke im Ort zu akzeptieren. Sie brauchen nur einen Plan, so wie die Ponitzer.

Sie beweisen, was möglich ist, wenn man ein Problem zur Chefsache erklärt. Für sechs von zehn Schrottimmobilien gibt es Lösungen oder ist eine solche in Sicht. Dazu nötig war und ist langer Atem, Hartnäckigkeit und Einfallsreichtum, um Hausbesitzer ausfindig zu machen, in den Besitz verrottender Immobilien zu gelangen und Ideen, was mit ihnen geschehen soll, sobald sie in kommunaler Hand sind. Hört sich nach Illusion an, ist aber keine, wie der Blick nach Ponitz beweist, wo Erfolg in sechs von zehn Fällen verbucht wird. Das Ponitzer Rezept kann also durchaus Schule machen.