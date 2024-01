Protest: Warum Bauern aus dem Altenburger Land nach Erfurt tuckern

Altenburger Land. Verbandschef Tom Bauch macht simple Rechnung auf: Darum gehen Agrargetriebe aus dem Altenburger Land am 8. Januar auf die Straße.

Was der Wegfall von Zuschüssen für Agrarbetriebe im Altenburger Land bedeutet.

Bauern fordern von Berlin Rücknahme der Streichungen und stattdessen Wertschätzung.

Kreisbauernverbandschef zeigt an simpler Rechnung Ausmaß der Streichungspläne.

Keine Zuschüsse mehr für Agrardiesel und die Streichung der Teilbefreiung bei der KfZ-Steuer: Über 50 Landwirte aus dem Altenburger Land zog es Mitte Dezember gegen diese Pläne der Bundesregierung nach Berlin auf die Straße, um dagegen zu protestieren. Mehr als wahrscheinlich ist, dass hiesige Landwirte und Agrarbetriebe sich bereits für die nächste Protestdemo rüsten: am 8. Januar in Erfurt.

Kreisbauernchef macht simple Rechnung auf

„Wir erwarten nach wie vor ein vollständiges Revidieren der geplanten Vorhaben und vor allem mehr Wertschätzung für den gesamten Berufsstand“, wettert Tom Bauch, Chef des hiesigen Kreisbauernverbandes. Was die geplante Streichungen für die Landwirtschaft im Altenburger Land bedeuten, macht Bauch an einer Beispielrechnung deutlich. Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Gemischtbetrieb, der etwa 1.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche bewirtschaftet, Tiere hält, Energie erzeugt und Sonderkulturen mit 30 Mitarbeitern produziert. Ausgangspunkt ist das Jahr 2022, war für die Altenburger Landwirte finanziell kein schlechtes Jahr war. Im Jahr 2023 waren hingegen die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte stark rückläufig, aber die Kosten für die Betriebsmittel hoch.

„Wir erwarten nach wie vor ein vollständiges Revidieren der geplanten Vorhaben und vor allem mehr Wertschätzung für den gesamten Berufsstand.“ Tom Bauch, Chef des Kreisbauernverbandes Altenburger Land

Agrarsubvention aus Brüssel sinkt ebenfalls deutlich

Außerdem sorgt im Jahr 2023 eine Änderung des europäischen Direktzahlungssystems für sinkende Einkommen der landwirtschaftlichen Betriebe: Die Landwirte erhalten etwa 110 Euro/Hektar - das sind 40 Prozent - weniger an Agrarsubventionen aus Brüssel als noch im Jahr zuvor. „Da im gesamten Altenburger Land etwa 36.100 Hektar bewirtschaftet werden, fehlen im gesamten Landkreis allein dadurch fast vier Millionen Euro pro Jahr. Dieser Fehlbetrag wird sich in den kommenden Jahren weiter erhöhen“, hat Bauch errechnet. Hinzu kämen steigende Personalkosten von etwa 30 Prozent.

Und jetzt noch der drohende Wegfall von Agrardiesel-Zuschuss und Kfz-Steuerbefreiung: „Fällt die jährliche Prämie an Agrardieselstützung weg, können im Altenburger Land, je nach Größe und Ausstattung des Betriebes, Löcher im niedrigen fünfstelligen Bereich klaffen. „Größere Betriebe können damit rechnen, dass jährlich eine Summe im mittleren bis hohen fünfstelligen Bereich entfällt“, erläutert Bauch.

Was die Erhöhung der Kfz-Steuer bedeutet, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Der hiesige Kreisbauernverband rechnet damit, dass pro landwirtschaftliche Zugmaschine im Jahr etwa 500 – 600 Euro/Maschine anfallen. Hinzu kommen zugelassene landwirtschaftliche Geräte, wie beispielsweise Anhänger, die mit etwa 300 bis 400 Euro/Gerät zu Buche schlagen würden.

Doch das ist noch nicht das Ende von Bauchs Rechnung. Denn Landwirte werden künftig für Emissions-Abgabe für Diesel zur Kasse gebeten, ebenso für steigende Nutzungsentgelte für Strom. „Dies entspricht einer Erhöhung von etwa elf Prozent der Stromkosten.“ Womit Tom Bauchs Beispielrechnung dann so aussieht: Veränderung der Agrarsubventionen aus Brüssel: minus 110.000 Euro/Jahr, Steigerung Personalkosten seit 2018 um 300.000 Euro/Jahr, Wegfall der Rückvergütung des Agrardiesels macht 40.000 Euro/Jahr, Energiesteuererhöhung um 12.500 Euro/Jahr, Kfz-Steuer 11.000 Euro/Jahr, Steigerung Energiekosten um 12.000 Euro/Jahr. „Insgesamt komme ich so auf knapp 500.000 Euro pro Jahr“, fasst er zusammen.

Preiserhöhungen im Laden kommt beim Bauern nicht an

Wie kann das der Agrarbetrieb ausgleichen? Erforderlich wären Preiserhöhungen für die landwirtschaftlichen Produkte. Allerdings haben die Landwirte bei den meisten landwirtschaftlichen Erzeugnissen keine Möglichkeiten, höhere Produktpreise zu verlangen. „Das hängt damit zusammen, dass die Erzeugerpreise für die gängigen landwirtschaftlichen Produkte am Weltmarkt gemacht werden. Dort aber sind die Erzeugerpreise seit Ende 2022 stark rückläufig, trotz der inflationären Situation bei den Nahrungsmitteln“, so Bauch. Bei den Landwirten komme also von den Preiserhöhungen an der Ladenkasse nichts an.

Laut ihm sind derzeit etwa 800 Personen in der Landwirtschaft im Kreis beschäftigt. Im vor- und nachgelagerten Bereich - etwa Landhändler oder Bäcker - seien es erheblich mehr. „Wir gehen, davon aus, dass hier etwa 8.000 Menschen und damit mehr als 20 Prozent der erwerbstätigen Personen im Altenburger Land beschäftigt sind.“