Qualmender Zigarettenautomat und erfolglose Diebe im Altenburger Land

Zumroda, Altenburg, Meuselwitz Automat in Zumroda kurz vor Mitternacht gesprengt. Einbrecher in Altenburger Schule und Zerstörer in Meuselwitzer Mietshaus.

Qualmender Zigarettenautomat und potenzielle Diebe auf der Flucht

Einen noch qualmenden und deformierten Zigarettenautomat fand ein Zeuge am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht in Zumroda und informierte daraufhin die Polizei. Offenbar hatten Unbekannte versucht, den Automat aufzusprengen. Gelungen ist ihnen das laut Polizei nicht. Die Diebe richteten lediglich Sachschaden an. Die Altenburger Polizei ermittelt nun und sucht Zeugen, die mögliche Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben: Telefon: (03447) 4710.

Fahrer verliert Kontrolle und landet mit seinem Wagen auf dem Feld

Am Donnerstagabend war ein 49-Jähriger mit seinem Skoda die Straße zwischen Klausa und Niederleupten unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und überschlug sich. Das Fahrzeug landete auf dem angrenzenden Feld und blieb liegen. Der Pkw wurde beschädigt und musste abgeschleppt werden. Wie durch ein Wunder wurde bei dem Unfall niemand verletzt, so die Polizei.

30-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt am Donnerstagabend ein 30-Jähriger bei einem Unfall zwischen Langenleuba-Niederhain und Neuenmörbitz. Der VW-Fahrer musste laut Polizei mit seinem Auto einem Wildtier ausweichen, kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der VW wurde dabei derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der 30-jährige Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Unbekannte demolieren Wohnungstüren mit Schlagwerkzeug

Zwischen dem 1. und 4. Januar beschädigten unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Clara-Zetkin-Straße in Meuselwitz insgesamt fünf Wohnungseingangstüren. Die Unbekannten nutzten hierzu offenbar ein Schlagwerkzeug, eventuell einen Hammer, so die Polizei. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Schuleinbrecher erbeuten nichts, richten aber einigen Sachschaden an

In eine Schule in der Geraer Straße in Altenburg drangen unbekannte Täter am Mittwoch, 3. Januar, zwischen 13 und 14 Uhr gewaltsam ein. Die Täter gelangten laut Polizei über einen Nebeneingang in das Objekt und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Die Einbrecher verließen ohne Beute den Tatort, hinterließen jedoch Sachschaden.