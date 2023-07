Radfahrer stürzt mit 3,2 Promille – Einbruch in Café am Markt

Die Meldungen der Polizei für Altenburg.

Am Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann die Kauerndorfer Allee in Altenburg und kam mit seinem Fahrrad zu Fall. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,2 Promille.

Da er sich bei dem Sturz Verletzungen zuzog, wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht.

Einbruch in Café am Markt

Im Zeitraum vom 5. bis 6. Juli 2023 drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Cafe am Markt in Altenburg ein. Laut Polizei durchsuchten der oder die Täter Schränke und Schubladen und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auffahrunfall beim Abbiegen

Zwei Autos befuhren am Donnerstagmorgen um 7 Uhr die B7/ B93 in Nobitz und wollten die Straße in Fahrtrichtung Zwickauer Straße verlassen. Der Fahrer eines Pkw Audi musste dabei verkehrsbedingt halten. Eine 31-jährige Opel-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Audi auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.