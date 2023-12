Radfahrerin im Altenburger Land von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerverletzte Frau in ein Klinikum. (Symbolbild)

Saara Bei einem Unfall im Altenburger Land wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Am Donnerstag kam es in Saara im Altenburger Land zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 65-jährigen Auto-Fahrer und einer 40-jährigen Radfahrerin. Wie die Polizei am Freitag informierte, erfasste der Autofahrer beim Abbiegen die entgegenkommende Radfahrerin, die durch den Zusammenstoß schwer verletzt wurde.

Die Ortsdurchfahrt Saara war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwerverletzte Frau in ein Klinikum. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

