Randalierer, eine Verunglückte und ein Crash mit Räumfahrzeug

Altenburg/Gößnitz/Windischleuba Die Polizei im Altenburger Land hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun und sucht in mehreren Fällen auch nach Zeugen.

Unbekannte randalieren in Altenburger Wallstraße

Unbekannte Täter sorgten in den vergangenen Tagen für so viel Sachschaden, dass nun die Polizei ermittelt. Im Zeitraum vom 7. bis 8. Dezember zerstörten sie die gläserne Rückwand eines Buswartehäuschens in der Altenburger Wallstraße, Höhe Citycenter. Die Altenburger Polizei sucht unter Telefon 03447/4710 nun nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Bei Zusammenstoß mit Räumfahrzeug BMW-Fahrer verletzt

Am frühen Freitagmorgen kam es auf der B93 am Abzweig Altenburg-Süd/Münsa zum Zusammenstoß zwischen einem Winterdienstfahrzeug und einem BMW. Der 40-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde sein Auto so sehr beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. Für den Zeitraum der Unfallaufnahmen kam es zu Verkehrseinschränkungen.

17-Jährige stürzt in Gößnitz mit ihrem Moped

Am Donnerstag war eine 17-Jährige mit ihrem Moped in der Gößnitzer Schulstraße unterwegs. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde die junge Frau verletzt, der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Am Moped entstand Schaden.

Polizei sucht Unfallzeugen

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B93 bei Windischleuba am Nikolaustag sucht die Polizei nun Unfallzeugen. Bei dem Vorfall waren ein Mercedes und ein Mitsubishi frontal zusammen gestoßen. Die beiden Fahrer wurden dabei so schwer verletzt, dass sie mit Rettungshubschraubern in Kliniken geflogen werden mussten. Jetzt sucht die Altenburger Polizei nach Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang geben können: Telefon (03447) 4710.