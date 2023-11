Raritäten auf dem Weihnachtsmarkt in Schmölln

Schmölln Das gibts nur auf dem Weihnachtsmarkt in Schmölln: Nicht nur Sammlerstücke hat Kunstgewerblerin Gisela Vogel im Gepäck.

Am Nikolaustag, 6. Dezember, öffnen sich die Pforten des diesjährigen Weihnachtsmarktes in Schmölln. Mit dabei ist auch Gisela Vogel. Seit mittlerweile 18 Jahren hat sie auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt einen Verkaufsstand an dem sie alles anbietet, was die Vorweihnachtszeit so besonders und heimelig macht: Kunsthandwerk, Geschnitztes, Weihnachtsschmuck, große und kleine Figuren, in denen es räuchert, kleine Lichtlein brennen, die Kerzen halten oder im Fenster zartes Licht werfen.

Vorbereitungen auf die Weihnachtsmarkt beginnen schon im Februar

Die Vorbereitungen auf die Vorweihnachtszeit und auch den Schmöllner Weihnachtsmarkt trifft die Schmöllnerin stets zeitig im Jahr. Im Februar findet die erste Geschenkemesse statt, auf der im September ist sie ebenfalls präsent: Um Neuheiten zu entdecken, Konakte zu knüpfen, Fachleute zu finden, Handwerker zu treffen. In Seiffen und weiteren Ortschaften im Erzgebirge ist sie bekannt, denn von den dortigen Handwerkern bezieht sie ihre Waren.

Von Grillmeister bis Knopfmännel ist alles dabei, was Sammlerherzen höher schlagen lässt

Und das sind auch Raritäten und Sammlerstücke sowie Sondereditionen in limitierter Auflage. Das Mutzbratenmännlein gehört dazu, das Gisela Vogel extra für Schmölln anfertigen ließ. In diesem Jahr kann sie es zum letzten Mal anbieten, danach wird es keine weitere Auflage geben. Oder der impossante Grillmeister, der Räuchermännchen und Nussknacker in einem ist.

Knopfmaskottchen, Grillmeister und manches mehr bringt Gisela Vogel mit auf den Schmöllner Weihnachtsmarkt. Foto: Jana Borath / Funke Medien Thüringen

Ebenfalls ein Angebot auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt: das Knopfmännel. Den Handwerker, der das Schmöllner Maskottchen einst weihnachtstauglich machte, musste Gisela Vogel fast schon anflehen, seine Kunstfertigkeit in diesem Jahr noch einmal unter Beweis zu stellen.

39 dieser Figuren sind das Ergebnis, die sie für den Schmöllner Weihnachtsmarkt ordern konnte. Ob es in Zukunft weitere davon geben wird, lässt die Schmöllnerin offen. „Die Handwerker, die ihre Zunft noch beherrschen, werden immer weniger“, sagt sie. Zum einen, weil traditionelles Handwerk auch im Erzgebirge aussterbe. Zum anderen, weil die Leute, die es noch beherrschen, sich inzwischen andere Jobs gesucht haben. Als Folge der Corona-Pandemie oder weil der Verdienst mit diesem Handwerk nicht mehr auskömmlich sei in Zeiten von Inflation und Preisexplosionen.