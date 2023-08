Reise durch die Schlossgeschichte von Windischleuba

Die Tafeln wurden im Rahmen des Projektes „Der fliegende Salon“ mit der Dorfgemeinschaft entwickelt. Nach der Enthüllung im kleinen Rahmen mit geladenen Gästen kann die Öffentlichkeit zum Tag des offenen Denkmals am 10. September die Tafeln in Augenschein nehmen und mit den Initiatoren Ideen für einen neu zu gründenden Förderverein teilen.

Windischleuba. Im Renaissanceschloss Windischleuba sind neue Wandtafeln eingeweiht worden, die von der Historie des Hauses erzählen.

Kürzlich fand im Renaissanceschloss Windischleuba eine feierliche Zeremonie statt. Dabei wurden elf neue Wandtafeln vorgestellt, die einen Einblick in die Geschichte und ursprüngliche Nutzung verschiedener Räume des Schlosses gewähren.

An der feierlichen Enthüllung nahmen zahlreiche geladene Gäste teil, darunter der derzeitige Geschäftsführer des Deutschen Jugendherbergswerkes Landesverband Thüringen, Carsten Helbig als ehrenamtlicher Beigeordneter des Landrates, die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes, Jeanette Kreyßel, Michael Apel, Leiter des Fachdienstes Wirtschaft, Tourismus und Kultur im Landratsamt, sowie Uwe Mittelstädt, Leiter des Fachdienstes Bauordnung und Denkmalschutz, Rita Richter als Vorsitzende der Verwaltungsgenossenschaft Pleißenaue und Bürgermeister Gerd Reinboth sowie Vertreter von Vereinen des Dorfes.

Die Wandtafeln werden feierlich enthüllt. Foto: Carsten Schenker

Austausch zur Zukunft des Schlosses

Dieses Zusammentreffen von Fachleuten aus verschiedenen Bereichen bot für die Initiatoren eine wertvolle Gelegenheit, im vertraulichen Rahmen bedeutende Aspekte des Entwicklungspotenzials des Schlosses zu diskutieren und weitere Gespräche anzubahnen. Die Öffentlichkeit ist dazu eingeladen, die Wandtafeln am Tag des offenen Denkmals am 10. September zu erkunden und die Initiativen zur Weiterentwicklung des Renaissanceschlosses Windischleuba kennenzulernen und zu unterstützen. Die Gemeinschaft von Windischleuba im Altenburger Land hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Die Fertigstellung und Enthüllung der Informationstafeln markieren den Beginn einer neuen Phase des kulturellen Austauschs und der Begegnung. In dieser Etappe sollen das Schloss und seine Geschichte einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden, stets im harmonischen Einklang mit dem laufenden Jugendherbergsbetrieb.

Historie von Räumen individuell entdecken

Im Rahmen von „Der fliegende Salon – Kulturaustausch im Altenburger Land“, einer Kooperation zwischen den Einwohnern von Windischleuba, dem Leiter der Jugendherberge Altenburg Windischleuba, der Dorfchronistin und den Mitarbeitern des Lindenau-Museums Altenburg, wurde eine visionäre Idee zur Wirklichkeit.

Sie manifestiert sich nun in Form einer Schlossrundgangsinitiative, die es Besucherinnen und Besuchern ermöglicht, die Historie einzelner repräsentativer Schlossräume individuell zu entdecken.

Zum Tag des offenen Denkmals am 10. September ermöglichen engagierte Freiwillige in der Zeit von 10 bis 14 Uhr interessierten Besuchern geführte Rundgänge durch das Renaissanceschloss in Windischleuba.