Altenburg Die ehrenamtliche Arbeit erfordert einen großen Einsatz von Freizeit. Nicht jeder kann deshalb Gutes für die Gemeinschaft leisten.

Sich ehrenamtlich zu engagieren, verdient meiner Meinung nach immer den allergrößten Respekt. Da ist es auch eigentlich egal, für was. Ob man hilfsbedürftige Menschen in ihrem Alltag unterstützt oder Essen in Kindergärten oder Krankenhäusern ausgibt, sich in Kultur oder Sport engagiert oder Tieren hilft, so wie Patricia Rauschenbach aus Altenburg. Es gibt kein besser oder schlechter im Ehrenamt. Jedem Menschen mit großem Herz darf herzlich gedankt werden. Denn, nicht zu vergessen ist auch der große Zeitfaktor, der dabei eine Rolle spielt. Alle Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen nutzen nun mal ihre Freizeit für gute Zwecke. Und dafür ist bei weitem nicht jeder bereit.

Und nun ist es ein Leichtes, zu sagen: Man sollte sich generell mehr in die Gemeinschaft einbringen und mehr Menschen sollten sich ehrenamtliche Tätigkeiten suchen. Auf der einen Seite erfüllen sie das Leben mit ganz neuen Facetten, auf der anderen Seite tut man Gutes. Aber: Theoretisch leicht dahin gesagt, ist die Umsetzung in der Praxis nicht immer möglich. Und das ist keine Ausrede, sondern legitim. Manchmal gibt es nun einmal Lebensphasen, in denen man anderweitig zu sehr eingespannt ist. Sollte dennoch ein Zeitfenster in irgendeiner Phase des Lebens frei sein, dann sollte man dies, meiner Meinung nach, auch fürs Ehrenamt nutzen.