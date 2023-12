Ruhe in Altenburger Notaufnahme - bis kurz nach Mitternacht

Die Dienste am Silvesterwochenende und Neujahrstag Notaufnahme in Altenburg sind sorgsam geplant.

Altenburg Vorschlafen wird empfohlen für die Dienste am Silvesterwochenende in der Notaufnahme des Klinikums Altenburger Land

Warum das Klinikum keine besonderen Vorkehrungen für Silvester treffen muss.

Was sich für Diensthabende in dieser Nacht empfiehlt.

Wann die Ruhe in der Silvesternacht in der Notaufnahme vorbei ist.

Besondere Vorkehrungen für das bevorstehende Silvesterwochenende und den Neujahrstag trifft das Klinikum Altenburger Land nicht. „Die Dienste um Silvester und Neujahr sind ebenso geplant, wie alle anderen Dienste auch im ganzen Jahr: rund um die Uhr, 24 Stunden und 365 Tage lang“, so Sprecherin Christine Helbig.

Nach Mitternacht geht der Betrieb so richtig los

Aus Erfahrung vieler Einsätze zum Jahreswechsel weiß Chirurg Kai Hessel, stellvertretender Leiter der Notaufnahme, indes: „Vor den Silvesterdiensten empfiehlt es sich, etwas vorzuschlafen.“ Oft bleibe es in der Altenburger Notaufnahme relativ ruhig bis kurz nach Mitternacht.

Kai Hessel ist Chirurg, stellv. Leiter der Notaufnahme im Klinikum Altenburger Land und hat schon viele Silvesterdienste absolviert. Foto: Verlagsgruppe Kamprad / Funke Mediengruppe Thüringen

Danach gehe es los und höre bis in die Morgenstunden nicht auf, berichtet er. „Menschen mit den unterschiedlichsten Beschwerden suchen dann die Notaufnahme auf. Vermehrt behandeln wir in dieser Nacht Menschen mit oberflächlichen Brandverletzungen, alkoholisierte und gestürzte alkoholisierte Patientinnen und Patienten.“ Betroffen seien dabei Frauen und Männer gleichermaßen. Vor allem ältere Jugendliche und jüngere Erwachsene müssten in Silvesternächten in der Notaufnahme des Klinikums verarztet werden.