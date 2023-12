Schätze heben im Advent

Schmölln Warum Aufräumaktionen in den eigenen vier Wänden in der Vorweihnachtszeit so spannend sein können und auch noch glücklich machen.

Adventszeit ist Zeit, aufzuräumen. Jedenfalls bei mir. Nur, dass es danach nicht ordentlicher ist. Denn ich räume nur deshalb, weil ich all den Weihnachtsschmuck suche, den ich im Jahr zuvor so ordentlich wegräumte, dass ich ihn elf Monate später nicht wiederfinde. Ich stecke also Jahr für Jahr meinen Oberkörper in alle infrage kommenden Schränke, Schubladen und größeren Aufbewahrungskästen. Räume selbige komplett aus und wieder ein. Sortiere Großes und Kleines raus und rein und finde alles Mögliche dabei. Sogar Schätze: die aus meiner Kindheit.

Jana Borath hebt in der Adventszeit Schätze. Foto: Peter Michaelis / Gera

So die Kinderzither, die ich Weihnachten 1976 unter dem Tannenbaum fand. Ich war sechs Jahre alt und konnte mein Glück kaum fassen, dieses weinrot lackierte Schmuckstück auf meinem Gabentisch zu finden. Monate zuvor hatte ich mich schockverliebt in das Saiteninstrument, als ich es zufällig in der Auslage eines Fachladens in der Geraer Innenstand entdeckte. Und zu sehr hatte ich danach viele Wochen lang mit wahren Bettelorgien meinen Eltern in den Ohren gelegen. Dass sie mir die Zither trotzdem schenkten, rechne ich ihnen hoch an. Zwei Jahre später war es eine Blockflöte, die ich im selben Geschäft entdeckt hatte. Am liebsten hätte ich ein ganz großes Exemplar gehabt. Zu Weihnachten bekam ich dann das für Kinder geeignete.

An beiden Weihnachtsabenden war meine Freude unbeschreiblich groß – und sie ist es heute wieder. Ich kann zwar nur jeweils ein Lied auf Zither und Blockflöte spielen. Aber das macht nichts. Denn es ist dieses warme Weihnachtsgefühl aus meiner Kindheit, das mich beim Anblick der Musikinstrumente glücklich sein lässt. Und deshalb kommen Flöte und Kinderzither im Advent 2023 wieder zu Ehren: Als Weihnachtsschmuck gleich an meinem Wohnzimmerfenster, wo sie jeder sehen kann.