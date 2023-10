Schlägerei in Altenburg endet mit Pfefferspray

Altenburg. Bei einer Auseinandersetzung in Altenburg sind am Sonntag vier Menschen durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt worden.

Am frühen Sonntagmorgen sind in Altenburg gleich mehrere Personen in eine Schlägerei verwickelt gewesen. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, gerieten Mitglieder einer 15-köpfigen Gruppe in der Platanenstraße in Streit, der in eine Schlägerei mündete. Ein bisher unbekannter Teilnehmer versprühte dann Pfefferspray, so dass insgesamt vier Personen leichte Verletzungen erlitten.

Bevor die Polizei eintreffen konnten, flüchtete der Täter und eine Geschädigte. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet, die Polizei sucht Zeugen, die Hinwesie zum Tatgeschehen, der Geschädigten oder dem Täter machen können.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

