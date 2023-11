Schlag ins Gesicht der kommunalen Familie in Altenburg

Altenburg Anwesende Bürgermeister bei der letzten Kreistagssitzung in Altenburg äußern sich in Sitzung enttäuscht über Kreishaushalt 2024

Mit den überraschenden Presseinformationen von SPD und Linken am Morgen der Entscheidung kam nochmal Bewegung in die Sache. Der Haushalt des Landkreises schien zu wackeln. Doch am Mittwochabend war klar, die Einwände würden nicht reichen. Zwar blieb die SPD-Fraktion bei ihrem strikten Nein zur Erhöhung der Kreisumlage für die Städte und Gemeinden des Altenburger Landes, doch auch mit den Linken, die eine Abkehr von der Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs befürchteten, hätte es keine Mehrheit unter den 36 von 47 anwesenden Kreisräten gebracht. 25 Ja-Stimmen, sieben Mal Nein und vier Enthaltungen führten schließlich zur Annahme des Haushaltsplanes 2024. Die Ein- und Ausgaben liegen im Verwaltungshaushalt bei 176.7 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt bei fast 57,7 Euro. Aus den Gemeinden und Städten fließen im nächsten Jahr 39,96 Millionen Euro an Kreisumlage ins Landratsamt. Für die Grund- und Regelschulen schlagen 4.9 Million Euro an Schulumlage zu Buche.

Böse Vorahnung vor der Kreistagssitzung in Altenburg

„Da müssen wir uns warm anziehen“, hatte der Ponitzer Bürgermeister Marcel Greunke (CDU) noch vor der Beratung gesagt. In einer bösen Vorahnung. Ein Jahr gute Einnahmen würden sich noch lange danach in der Leistungsstatistik einer Kommune auswirken, ohne wirklich über den gesamten Zeitraum eingenommen zu werden, gab er zu Bedenken. Ein Phänomen, das auch andere Verwaltungschefs kennen. „Falle ich im Haushalt in ein tiefes Loch, wird das erst zwei Jahre später berücksichtigt“, sagt Rolf Herrmann, Bürgermeister aus Löbichau. In einer Befragung der 30 kreisangehörigen Städte und Gemeinden hatte das Landratsamt deren Finanzausstattung abgefragt. Nur vier lieferten Zahlen, 14 Verwaltungen positionierten sich. Haushaltspläne bis zum laufenden Jahr und Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 bis 2021 gaben schließlich Grund für eine positive Einschätzung des Landratsamtes. Demgegenüber wiegen vor allem Personalkosten und Sozialleistungen im Landkreis schwer. Endergebnis: Mehr Kreisumlage zahlen. „Auf der einen Seite ist es gut, dass der Landkreis handlungsfähig ist und zahlen kann. Auf der anderen Seite ist die Hoffnung auf Entlastung der Ponitzer und Planungen für Investitionen geschwunden“, sagte Greunke.

„Man kann nur so viel ausgeben, wie eingenommen wird“, heißt es in Altenburg

„Ein Schlag ins Gesicht“, sagte René Toll, stellvertretender Bürgermeister in Gößnitz, der selbst keine Stimme im Kreistag hat. Er hätte es begrüßt, wenn der Antrag der SPD, den Haushalt noch einmal in die Ausschüsse zu verweisen, durchgegangen wäre. Doch damit war es Essig. Man könne nur so viel ausgeben wie eingenommen wird, meinte Toll. „Aber das wissen wir nicht.“ Kommt das dritte beitragsfreie Kita-Jahr, wie entwickeln sich die Personalkosten, wie die Fix-Kosten, nannte Toll nur das Beispiel Kinderbetreuung. Die Konsequenz sei bitter. „Freiwillige Leistungen können wir den Bürgern nicht mehr bieten, Pflichtaufgaben müssen auf den Prüfstand. Manches muss zurückgestellt werden.“ Bauhof, Feuerwehr, öffentliche Gebäude – nannte Toll stichpunktartig Gößnitzer Probleme.

454.000 Euro mehr (Gesamt 7,63 Millionen Euro) kostet Schmölln die Kreis- und Schulumlage. „Und das auch, wenn Gewerbeeinnahmen wegbrechen“, ist Sven Schrade, Bürgermeister von Schmölln verärgert. Als SPD-Mitglied hatte er sich deutlich gegen die Erhöhung und den Kreishaushalt für 2024 gestellt. Umsonst. „Wie kann es sein, dass der Landkreis über fünf Millionen Euro an Überschüssen einfährt, keine Kredite aufnehmen muss und das nicht zum ersten Mal“, fragt Schrade. Die Erhöhung auf die Bürger abzuwälzen, lehne er ab. Das Kind sei in den Brunnen gefallen, für Schmölln bedeutet das eine vorläufige Haushaltsführung. Die Mittel für die Stadtwerke, die auch das Tatami-Bad sichern, könnten nicht ausgezahlt werden. Freiwillige Leistungen wie Vereinsförderung, Artenschutzturm, notwendige Erneuerungen müssen gestrichen werden. Investitionsvorhaben platzen wegen fehlender Eigenmittel zur Förderung. Schrade hatte auf eine Verschiebung des Kreishaushalts gehofft, bis der Jahresabschluss zu den Ausgaben und Einnahmen des Kreises in 2023 vorgelegen hätte. Vielleicht wäre wenigstens mittelfristig eine Senkung der Kreisumlage für die Gemeinden drin gewesen, so Schrade.

Doch dazu hätte der Antrag von SPD/Grüne-Fraktionschef Alexander Paulicks im Kreistag angenommen werden müssen. Um den Haushaltsplan überarbeiten zu können und Einsparungen vorzunehmen, sollten die Kreisräte nochmals dazu beraten können. Bei den hohen Überschüssen der Verwaltung könne man nicht nur den ÖPNV-Ausbau bezahlen, auch könnte die Kreisumlage um einen Prozentpunkt auf 40 Prozent gedeckelt werden, hatte Paulicks im Kreistag gefordert. 1,1 Millionen Euro weniger auszugeben, sei möglich, vielleicht mehr, wenn erst klar sei, was in diesem Jahr auf der Rechnung steht und was im nächsten Jahr kommt, sagte Paulicks. Unmöglich schien das für die anderen Fraktionen. Sowohl Linke als auch CDU/FDP, Regionale, AfD und Freie Wähler begrüßten den „konservativen, sparsamen Haushalt“, wie Christoph Zippel (CDU) sagte, und lobten die Harmonie in der Zusammenarbeit mit dem Landratsamt.