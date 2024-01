Schmölln lädt zur Musik und das Museum zu Karten und Kleister

Schmölln/Altenburg/Meuselwitz Entspannt geht es im Altenburger Land ins neue Jahr. In Meuselwitz indes schlagen Unbekannte gleich zweimal an gleicher Stelle zu.

Schmöllner Stadtkirche lädt zum musikalischen Gottesdienst

Am Samstag, 6. Januar, um 16.00 Uhr wird es in der Schmöllner Stadtkirche noch einmal weihnachtlich. Die Evangl.-Luth. Kirchgemeinde Schmölln lädt zu einem musikalischen Gottesdienst. Zum Ende des Weihnachtsfestes, dem Epiphaniasfest, auch als Fest der „Heiligen Drei Könige“ bekannt, erklingen weihnachtliche Musikstücke und Lieder zum Zuhören und Mitsingen. Der Bläserchor Schmölln – Großstöbnitz und der Singkreis gestalten den Gottesdienst aus.

Grußkarten und Scheibenkleister aus den Neujahrswerkstätten in Altenburg

Das Programm des Studios im Lindenau-Museum Altenburg beginnt gleich mit mehreren Neujahrswerkstätten: Am Donnerstag, 4. Januar, und Freitag, 5. Januar, jeweils 14 bis 17 Uhr, können sich Familien praktisch betätigen und verschiedenste Materialien ausprobieren. Unter dem Motto „2024“ werden individuelle Neujahrskarten angefertigt, die an Bekannte und Verwandte geschickt werden können. Grafikerin Karin Pietschmann gestaltet mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eigene Platten, mit denen dann gedruckt wird. Außerdem kann mit Lettern gestempelt werden. Bei der Neujahrswerkstatt „Scheibenkleister“ werden alltägliche Gegenstände neu verziert. Mit buntem Leim, Kämmen, Schablonen und Pinseln erhalten Hefte, Schachteln und Dosen eine neue Gestalt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, leere Dosen und Schachteln mitzubringen.

Generationsübergreifend in die Crimmitschauer Kirchenmusiken 2024

Kaum ein klassisches Werk gehört so zu Weihnachten, wie das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Auch nach über 250 Jahren hat es nichts von seiner Faszination verloren. Nach den Kantaten 1 bis 3 und dem Weihnachtsoratorium für Kinder im Dezember in der Crimmitschauer Laurentiuskirche, heißt es nun „Fallt mit Danken, fallt mit Loben!“. Zum zweiten Teil des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach wird am Sonntag, 7. Januar erneut in die St. Laurentiuskirche geladen. Das Chorprojekt ist generationsübergreifend: es singen 9-jährige Kinder bis zu gestandenen Chorsängern, zusammen mit Solisten und dem Barockorchester Stella Maris. Insgesamt ca. 60 Mitwirkende werden dieses Konzert ausgestalten. Beginn ist 17 Uhr.

Mit Stein und Flasche - Unbekannte demolieren Gartenhaus in Meuselwitz

Zwischen dem 28. Dezember und dem 2. Januar warfen bislang unbekannte Täter die Scheiben eines Gartenhauses im Meuselwitzer Wiesenweg ein. Die Altenburger Polizei geht davon aus, dass dies an zwei verschiedenen Tagen geschah, benutzt wurden ein Stein und eine Flasche. Die Ermittlungen laufen.