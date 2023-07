Schmölln: Neue Leiterin vom Kindergarten „Seepferdchen“ stellt sich vor

Die Kita Seepferdchen in Weißbach.

Schmölln/Weißbach. Im Gespräch verrät Nicole Frank, die neue Leiterin des Kindergartens Seepferdchen in Weißbach bei Schmölln, wie Kneipp für sie zum Eisbrecher wurde und was sie an Kindern fasziniert.





Nicole Frank ist froh, sich für Schmölln entschieden zu haben. Foto: Stadtverwaltung Schmölln

Frau Frank, was haben Sie vorher gemacht?

Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin und gelernte Bürokauffrau. In den vergangenen Jahren habe ich bereits als Tagesmutter und zuletzt als Erzieherin in einer Kita mit über 100 Kindern gearbeitet.

Wie kam es zur Bewerbung?

Nach meiner Elternzeit wollte ich einen Neueinstieg. Ich bin ganz unvoreingenommen und offen an dieses Thema herangegangen und habe mich einfach beworben. Am Tag des Bewerbungsgespräches hat es stark geregnet. Vor Ort sagte ich dann scherzhaft: „Entweder hätte ich Gummistiefel mitbringen sollen oder wir machen jetzt eine Kneipp-Anwendung auf dem Markt.“ Das war wohl ein sehr guter Eisbrecher und die Chemie hat sofort gestimmt. Ich bin ein sehr gesundheitsbewusster Mensch und kann mich sehr gut mit dem Kneipp-Konzept identifizieren. Als ich dann die positive Bestätigung bekam, war ich sehr dankbar. In meine Arbeit bringe ich sehr viel Liebe und Leidenschaft ein.

Was macht Ihnen bei Ihrer Arbeit besonderen Spaß?

Mit Kindern zu arbeiten, ist besonders, weil jedes individuell ist. Kinder in ihren Stärken und Interessen zu fördern und zu begleiten, sind meine höchsten Ziele. Die Kinder nehmen uns auf eine Reise mit. Jeder Tag ist anders.

Haben Sie bestimmte Pläne für dieses Jahr?

Ich möchte mehr Elternsprechzeiten auch außerhalb der Entwicklungsgespräche etablieren. Neben solchen, eher strukturellen und organisatorischen Plänen, haben wir im Garten ein Hochbeet angelegt. Dort wachsen Süßkartoffeln, Zucchini, Rhabarber sowie Snackgurken und laden zum Naschen ein. Zudem wollen wir unsere Bänke bemalen – eine Erzieherbank und eine Kinderbank. Und bis August haben wir jetzt unsere Projektmonate. Wir beschäftigen uns mit der Säule „Lebensordnung“ von Kneipp. Da finden verschiedene Angebote wie Yoga, Klanggeschichten und Entspannungsübungen im Freien statt.

Worauf freuen Sie sich, wenn Sie auf Arbeit kommen?

Die Kinder. Sie sind hier so tiefenentspannt und ausgeglichen, das ist schön anzusehen. Das Dorfleben, die Natur … die Lage der Kita ist einfach ideal. red