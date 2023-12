Laura (l.) und Luisa sind aktiv bei den Raptors Cheerleadern aus Schmölln. Die zwei haben Spaß am Weihnachtsmarkt-Stand ihres Vereines in Schmölln und das Vereinsmaskottchen ist natürlich immer mit dabei.

Weihnachtsmarkt Schmölln: So überraschen die Raptors die Weihnachtsmarkt-Gäste

Schmölln Das gibt es nur in Schmölln: Auf dem Weihnachtsmarkt begeistert Raptors Cheer-Sport mit Einhornwaffeln, Gehäkeltem und vielem mehr.

Die Mitglieder vom Raptors Cheer-Sport können nicht nur sportlich begeistern. Auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt fahren sie alles auf, was die Herzen von Jung und Alt in der Vorweihnachtszeit höher schlagen lässt.

Mit Fantasie und ganz viel Gefühl

Da sind beispielsweise ihre Einhornwaffeln: bunt eingefärbter Knusperteig, der allerlei Leckeres verbirgt. „Vor allem Schokoladiges“, verrät Vereinschef Alexander Newald. „In der Vorweihnachtszeit kann man auch mal sehr unvernünftig sein, was das Naschen angeht“, findet er. Den Glühwein am Stand der Cheerleader hat er selbst kreiert. Nach Gefühl, wie er sagt. Orange ist drin, Zitrone ebenfalls, alles fein abgeschmeckt mit Apfel, Zimt und Nelke.

Mitglieder legen sich ordentlich ins Zeug

Dreimal in den vergangenen Jahren waren die Cheerleader bereits mit einem eigenen Stand dabei auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt. Für die Angebote dort legen sich die Mitglieder und die neu gegründete Elterninitiative ordentlich ins Zeug. Es wird gehäkelt, gebastelt, genäht, eine Konditorin in den Reihen des Vereins lässt ihrer Fantasie beim Naschwerk am Raptor-Stand freien Lauf.

Und ja: auch auf Cheerleading deutet auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt einiges hin. Unter anderem funkelnde Pompons, die die Raptors sonst bei Auftritten, Wettkämpfen und Meisterschaften in Aktion bringen. „Hier am Stand sind sie eigentlich nur Dekoration“, meint Alexander Newald. Aber: „Wenn Pompons jedoch der größte Weihnachtswunsch von jemandem ist, drücken wir auch gern ein Auge zu und verkaufen sie“, sagt er und lacht.

Verein spart auf einen Satz neuer Uniformen

Die Einnahmen aus den Verkäufen am Stand auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt fließen übrigens komplett in die Vereinskasse. Denn aktuell spart Raptors Cheer-Sport auf einen kompletten Satz neuer Uniformen für künftige Auftritte. 20.000 Euro sind dafür veranschlagt.