Schmöllner Kirche: Musikalisch durch die Vorweihnachtszeit

Schmölln Der Schmöllner Volkschor und das 1. Altenburger Akkordeonorchester stimmen in der Stadtkirche Sankt Nicolai auf die Weihnachtszeit ein.

Ein wunderschönes Konzert erlebten die Besucher am Sonnabendnachmittag in der Schmöllner Stadtkirche. Bis auf den Markt standen die Musikfreunde geduldig und voller Vorfreude, um Einlass zu erhalten. Etliche Besucher mussten eine Etage nach oben gehen, unten war fast alles besetzt.

Zahlreiche Zugaben von Schmöllner Musikfreunden

Die Schmöllner nutzen gern die Gelegenheit, das Adventskonzert ihres Volkschores zu besuchen, werden doch dort stets bekannte und gängige, einprägsame Lieder gesungen. Das Programm sah am Sonnabend 22 Titel vor. Am Ende wurden es durch die Zugaben natürlich noch ein paar mehr.

Mit einem herzlichen Willkommen begrüßte Chorleiterin Antje Herrmann die vielen Besucher, schätzungsweise an die 400 könnten es gewesen sein. Mit diesem Konzert, so sagte sie, will man auf die Vorweihnachtszeit mit einer harmonischen Verbindung von Chorgesang und Akkordeonklängen einstimmen.

Viele bekannte weihnachtliche Lieder in Schmölln

Die Besucher und Besucherinnen erwarteten verträumte, besinnliche, aber auch mitreißende Klänge an diesem Nachmittag. Nicht 1000 Lieder, sondern 24 (Zugabe schon mitgerechnet, werden erwartet, kündigte sie an, bevor 1000 Sterne sind ein Dom als gemeinsamer Auftakt der Veranstaltung erfolgte, dem sich Heute tanzen im goldenen Reigen anschloss.

Ein Stern strahlt in der dunklen Nach trug der Volkschor mit Begleitung von Christiane Meier am Klavier vor. Bekannte christliche Lieder wie Hirten gebt Acht oder Stern von Bethlehem sind fester Bestandteil des Repertoires und wurden im ersten Teil vorgetragen. Danach ging es modern weiter. Belle of the Ball spielte das Akkordeonorchester. Die Akkordeonspieler zauberten wieder wunderbare Klänge aus ihren Musikinstrumenten hervor, so dass die Besucher in eine vorweihnachtliche, freudige Stimmung versetzt wurden. Behutsam führte Antje Herrmann durch das Programm und nahm die Zuhörer mit auf eine wunderbare, musikalische Reise. Ob nun Hört ihr Engel helle Lieder, Christbaum mal wieder mit Klavier oder das Weihnachtswiegenlied.

Der Wechsel im Zusammenspiel mit dem Akkordeonorchester und mit dem Klavier beziehungsweise das Orchester allein, war wohltemperiert zusammengestellt und abwechslungsreich. Manchmal fühlte man sich in den festlichen Glanz eines Ballsaales versetzt, ein andermal in eine weiße Winterlandschaft. Den Tannenbaum festlich zu schmücken, ist eine alte Tradition in Deutschland, deshalb durfte dieses Lied, gemeinsam mit dem Akkordeonorchester vorgetragen, nicht fehlen. Und da jeder dieses Lied kennt, lud die Chorleiterin alle zum Mitsingen ein. Der Bitte kamen etliche nach.

Ausgelassene Stimmung bei den Schmöllnern

Nach dem wunderbaren Süßer die Glocken nie klingen, wurde bei Jingle Bells fröhlich mitgeklatscht. Der Funke war übergesprungen. Eigentlich kein Weihnachtslied, fehlt es aber in keinem Fernsehprogramm zur Weihnachtszeit. Manche rollen da die Augen wegen der jährlichen Wiederholung. Aber der Film ist die eine Seite, die Musik die andere. Als die ersten Klänge ertönten, ging ein Raunen durch die Kirche. Hinter dem Titel Weihnacht, frohe Weihnacht, verbarg sich die so beliebte Filmmusik aus Drei Haselnüsse für Aschenputtel. Ein Lied, wenn auch die letzten Jahrzehnte immer wieder gehört, das man einfach mag und das einem einfach nicht über wird.

Auch Rudolf das kleine Rentier gehört zum Repertoire des Chors, das nun wieder mit Klavierbegleitung gesungen wurde. Danach wurde es winterlich mit White Christmas und dem weißen Winterwald. Das besinnliche O Heilige Nacht läutete so langsam das Konzertende ein. Aber ganz zum Schluss wurde es noch einmal fröhlich, als die Petersburger Schlittenfahrt erklang. Die Glöckchen der Troika erschallten ganz wunderbar und man fühlte sich in einen Schlitten versetzt. Diese Fahrt mit dem dreispännigen Pferdeschlitten, die in rasantem Tempo daherkommen, selbst vorzunehmen. Es war ein wunderbar zusammengestellte Programm, bei dem jeder auf seine Kosten kam. Stehende Ovationen gab es deshalb nach der Troikafahrt. Als Zugabe erklangen Fröhliche Weihnacht überall und Oh Du fröhliche. Die Botschaft nach einer friedlichen Welt, haben Chor und Akkordeonorchester in die Welt gesandt. „Möge das Licht die Stuben daheim erhellen“, wünschte Antje Herrmann zum Schluss.

Das Konzert hatte dazu beigetragen, dass es in manchen Stuben nun heller leuchtet. Die Resonanz der Besucher war äußerst positiv. Und das nächste Adventskonzert des Volkschores, bestimmt auch wieder im Zusammenspiel mit dem Akkordeonorchester, sollte die Kirche erneut so füllen, wie in diesem Jahr. Die Voraussetzungen dafür haben Chorsänger und Orchester am Sonnabend gemeinsam geschaffen.