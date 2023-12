Schmöllner Weihnachtsmarkt mit Spezialitäten und Raritäten

Schmölln Von Einhornwaffeln bis Nikolaschka: Händler und Vereine überraschen in Schmölln mit Ideenreichtum und der Liebe zum Detail

Seit dem Nikolaustag um 15 Uhr ist er offen: der diesjährige Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt Schmölln. Vor dem Rathaus tummelten sich am Eröffnungstag trotz Nieselregen und Matschwetter Jung und Alt, um die vorweihnachtliche Tradition mit Leben zu erfüllen. Für fünf Tage kann fortan vor dem Schmöllner Rathaus geschlemmt, gestaunt, gekauft und so manches entdeckt werden.

Beispielsweise an den Büdchen von Daniela Duschinski-Pingel aus Naundorf und Jennifer Riediger aus Teichwolframsdorf. Beide Frauen eint die Liebe zum Selbermachen, großes Geschick in Handarbeits- und auch Handwerkskunst und die breite Palette an einzigartigen Dingen, mit denen man den Lieben zu Hause eine schöne Weihnachtsüberraschung bescheren kann.

Sportlicher Blitzauftritt der Raptors

Am Stand der Raptors Cheer-Sportler gibt es zwar auch fetzige Püschel zu bestaunen. Doch die Cheerleader bestechen auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt vor allem mit Häkelarbeiten, Einhornwaffeln und so manch anderer Leckerei, die man in der Vorweihnachtszeit gern auch öfter naschen darf. Vom sportlichen Können der Raptors konnte sich die Gästeschar am Mittwochabend trotzdem überzeugen: bei einem kleinen Blitzauftritt direkt auf dem Weihnachtsmarkt.

Der Schmöllner Weihnachtsmarkt 2023 überrascht nicht nur mit aufregender Feuershow. Foto: Jana Borath / Funke Medien Thüringen

Spezialitäten als Erinnerungskultur

Apropos Naschen und Genießen: zum Schmöllner Weihnachtsmarkt dazu gehört neben Mutzbraten und Thüringer Rostern natürlich auch Glühwein. Und den gibt es 2023 für drei Euro pro Tasse und in ganz verschiedenen Variationen. Beispielsweise mit Orange, Zitrone, Apfel, Zimt und Nelke verfeinert. Oder als Apfelglühwein aus der Mosterei Langenbernsdorf quasi als fruchtig-milde Kostprobe aus der angrenzenden Region. Honigwein mit Kirschen gilt als Wikingerblut, wie das schmeckt und wirkt, kann jeder auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt kosten und probieren. Erinnerungskultur betreibt der Heimat- und Verschönerungsverein Schmölln an seinem Büdchen ebenfalls - auch mit Blick auf die Getränke. Gereicht wird hier für zwei Euro Nikolaschka, was an DDR-Zeiten erinnert und es dank seiner Zutaten auch in sich hat: Wodka oder Goldkrone, Zitrone, Kaffee und Zucker.