Schwerer Unfall auf L1355 bei Wintersdorf

Am Donnerstag kam auf der L1355 es zu einem schweren Unfall. Wie die Polizei am Freitag informierte, geriet eine 57-jährige Ford-Fahrerin gegen 15 Uhr zwischen Wintersdorf und Lehma von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Unfall wurde die 57-Jährige in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.

Der Straßenabschnitt musste wegen des Unfalls komplett gesperrt werden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Gegen 16.45 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben.

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen.

Weitere Polizei-Meldungen aus Thüringen lesen Sie hier.