Fotos: Unfall mit Schwerverletzten im Altenburger Land

Am Nikolausmorgen kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Nach einem Unfall zwischen Windischleuba und Treben wurden schweres Gerät und ein Rettungshubschrauber angefordert. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Autos in den Unfall verwickelt, die frontal zusammengestoßen seien und dabei erheblichen Schaden nahmen. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es zwei Schwerverletzte, die in ihren Fahrzeugen eingeklemmt wurden.

Foto: NEWS5 / Breidert / NEWS5