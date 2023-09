Seltenes Klangspektakel, berührendes Ballett: Ein Blick auf die Bühnen in Gera und Altenburg

Gera. Das sind die Theatertipps für die Spielstätten in Gera und Altenburg für das kommende Wochenende.



Liebe, Mord aus Eifersucht, Aufbegehren gegen das Schicksal, Versöhnung mit den Mitmenschen und mit der Natur – diese Motive verwebt Arnold Schönberg mal liedhaft-zart, mal überwältigend klanggewaltig zum Konzertstück mit der größten Besetzung der gesamten Orchesterliteratur: Den Gurre-Liedern. Dank der Bündelung der Kräfte der beiden Partnerstädte Gera und der diesjährigen Kulturhauptstadt Europas, Timişoara, sind die Gurre-Lieder erstmals am heutigen Freitag, 22. September, und am Samstag, 23. September, jeweils um 19 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Gera mit etwa 450 Mitwirkenden zu erleben. Gabriel Bebeşelea, der aufstrebende Star der europäischen Dirigentenszene, wird erwartet. Jeweils um 18.15 Uhr findet eine Einführung im Foyer der Veranstaltungsstätte statt.

Nirgendwo sonst hat Shakespeare das Spiel der Leidenschaften zwischen den Geschlechtern so auf die leichte Schulter genommen wie in der Komödie „Viel Lärm um Nichts“. Ein rasantes Spiel um Liebe und Intrigen, changierend zwischen Heiterkeit und Ernst entfacht das Schauspielensemble am Samstag, 23. September, um 19.30 Uhr im Großen Haus. Um 19 Uhr gibt es eine Einführung in das Stück.

Einen tierischen Spaß erwartet kleine Besucherinnen und Besucher ab sechs Jahre am Sonntag, 24. September, im Szenario. Eine lahme Ente und ein blindes Huhn, gespielt von den Puppenspielerinnen Steffi König und Eva Vinke, machen sich zusammen auf die Reise zu einem Ort, an dem der geheimste Wunsch in Erfüllung gehen soll. Dabei erleben sie viele Abenteuer.

Altenburg.

Ein eigens bereitgestellter Shuttlebus wird Gäste am Freitag, 22. September, und am Samstag, 23. September, von Altenburg über Schmölln nach Gera zu den Aufführungen der Gurre-Lieder hin und zurück transportieren. Abfahrt ist am Theaterplatz in Altenburg um 17 Uhr und am Busbahnhof in Schmölln um 17.20 Uhr.

Das Paul-Gustavus-Haus und das Schauspielensemble laden heute Abend um 20 Uhr zu einer Reise in die USA, genauer gesagt: in den Mittleren Westen ein, wo an manchen Orten die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Die Reiseleitung übernimmt Regieassistentin Karen Külbel – immer mit einem kleinen Augenzwinkern. Tickets kann man vorab buchen unter:

tickets@gustavushaus-altenburg.de

Silvana Schröders zeitgenössisches Ballett-Stück „Corpus“ erzählt in eindrucksvollen Bildern die Geschichte eines Individuums von der Geburt bis zum Ende. Das Thüringer Staatsballett bringt die Neuproduktion am Samstag, 23. September, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg auf die Bühne.

Das turbulente und unterhaltsame Krimistück „Hokuspokus“ feiert am 1. Oktober im Theaterzelt Altenburg Premiere. In Zusammenarbeit mit dem Theater Altenburg Gera und der Vereinigung der Theaterfreunde für Altenburg und Umkreis e. V. findet an diesem Sonntag, 24. September, um 11 Uhr im Theaterzelt ein Theaterfrühstück statt. Regisseur Manuel Kressin und Dramaturg André Hinderlich werden Einblicke in die Inszenierung geben. Außerdem wird Wolfgang Albert, ehemaliger Leiter der Mordkommission Gera, Anekdoten aus seiner Arbeit erzählen. Der Eintritt ist kostenfrei.

Infos und Karten an den Theaterkassen, telefonisch unter 03 65 / 8 27 91 05 (Gera) und 0 34 47 / 58 51 60 (Altenburg) sowie online unter: www.theater-altenburg-gera.de