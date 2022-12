Seniorin wird in Altenburg Opfer von Handtaschendieb - Vierstellige Summe von Konto abgehoben

Altenburg. Einer 73-Jährigen ist am Freitagnachmittag in einem Altenburger Supermarkt die Handtasche geraubt worden. Der Täter hatte direkt danach an einem Geldautomaten eine vierstellige Summe abgehoben.

Eine 73-jährige Frau ist am Freitag Opfer eines Handtaschendiebstahls geworden. Am Nachmittag (zwischen 14.30 und 14.45 Uhr) war sie in einem Supermarkt in der Kauerndorfer Allee in Altenburg einkaufen und ließ dort ihre Handtasche liegen. Dies nutzte ein bislang unbekannter Dieb aus und stahl sie.

Dem jedoch nicht genug. Die Seniorin erfuhr zudem, dass bereits eine vierstellige Bargeldsumme von ihrem Konto abgehoben worden war. Die Altenburger Polizei ermittelt nun zum Fall und hofft auf Zeugenhinweise, die zur Identifizierung des Täters führen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

