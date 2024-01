Meine Meinung Silvester in Altenburg: Das macht doch keinen Spaß

Altenburg Bei der nächsten Silvestersause im Altenburger Land bitte mehr Lametta und dafür weniger Alkohol, Gewalt und Zerstörungswut.

Früher war mehr Lametta. Die Kritik von Opa Hoppenstedt - eine von Loriots Kunstfiguren - richtete sich Ende der 1960er Jahre zwar gegen den Trend, Lametta als zu billig wirkenden Schmuck aus schmalen, dünnen, glitzernden Metallstreifen von allen Weihnachtsbäumen zu verbannen. Mit Blick auf das Erscheinungsbild heutiger Weihnachtsbäume hat Opa Hoppenstedt inzwischen recht: Früher war mehr Lametta.

Übertragen auf die Silvesternacht in Altenburg liegt Loriots mit seinem inzwischen geflügelten Wort ebenfalls richtig: Früher war nicht alles, aber einiges besser. Weniger Lametta in der Silvesternacht hätte Altenburg nämlich gut zu Gesicht gestanden. Sprich: weniger Alkohol und andere Drogen, weniger Zerstörungswut, weniger Enthemmung, weniger Aggression.

Und mal ehrlich: Wer will schon einen derangierten Mann unten herum nackt sehen auf dem Marktplatz der Skatstadt. Oder: Allein mit der Energie, 15 Gullydeckel in der Geraer Straße aus ihren Verankerungen zu wuchten, hätten die unbekannten Kraftprotze gut und gerne drei Stunden lang wild tanzen können zu fetziger Musik. Spaß macht das doch alles nicht. Oder stecke ich bloß in einem Generationskonflikt fest? Na und! Dann schon lieber mehr Lametta.