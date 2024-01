Silvester in Altenburg: prügeln, sprengen und den Po entblößen

Kein fröhlicher Rutsch für Polizisten, die in der Silvesternacht in Altenburg Dienst hatten.

Altenburg Verheerende Bilanz der Silvesternacht im Altenburger Land: Sprengungen, Brände, ein halbnackter Mann und 15 herausgerissene Gullydeckel

Polizei muss Streithähne trennen - zwei Kinder durch Böller leicht verletzt

Altenburger Polizeistreifen rückten in der Silvesternacht in die Zeitzer Straße/Ecke Lindenaustraße, weil sich dort fünf Frauen und Männer prügelten. Bei dem handfesten Streit wurden zwei Kinder durch einen Böllerwurf leicht verletzt. Die Einsatzkräfte trennten vor Ort die Beteiligten, wobei ein 35-Jähriger einen Polizeibeamten angreifen wollte. Am Ende wurde er in Gewahrsam genommen. Glück hatten die beiden Kinder, bei denen keine medizinische Versorgung nötig war.

Kleidercontainer, Mülleimer, Verkaufsstand und noch mehr in Silvesternacht gesprengt

Briefkästen, Mülleimer und diverse Container waren in der Silvesternacht Ziel von „Silvesterknallerei“. So wurde laut Polizei ein Altkleidercontainer in der Käthe-Kollwitz-Straße komplett gesprengt. Durch das Hineinwerfen von Pyrotechnik wurde am Großen Teich ein Mülleimer zerstört und in Großmecka ein Glascontainer beschädigt. In der Albert-Levy-Straße wurden ein weiterer Altkleidercontainer, ein Streucontainer sowie ein Restmüllbehälter gesprengt. Auch ein Mülleimer an der Bushaltestelle in Lödla überstand die Silvesternacht nicht. Die Stadtverwaltung Altenburg beklagt außerdem vier zerstörte Glasscheiben einer Bushaltestelle Mühlpforte. Der Schaden beläuft sich alleine an dieser Bushaltestelle auf mehrere tausend Euro. Ein Verkaufsstand auf dem Skaterplatz in der Teichpromenade wurde durch Unbekannte vollständig zerstört, sodass dem Eigentümer ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand. Auch Motorhaube und Frontscheibe eines in der Schmöllnschen Straße abgestellten PKW wurde vorsätzlich beschädigt, indem sich ein Unbekannter auf die Motorhaube des PKW stellte. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zu den genannten Delikten aufgenommen, mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Parkautomat am Altenburger Marstall in die Luft gejagt

In der Silvesternacht wurde am Parkplatz Marstall ein Parkautomat aufgesprengt. Unbekannte Täter brachten offenbar pyrotechnische Sprengmittel in den Ausgabeschacht ein und zerstörten so den Automaten. Die darin enthaltene Geldkassette wurde nicht angegriffen. Diese wurde durch den zuständigen Wach- und Sicherheitsdienst sichergestellt. Es entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unter Drogen Hosen runter und Frau auf dem Altenburger Markt angegriffen

Nach einem Streit im häuslichen Bereich begab sich ein 24 Jahre alter Mann in der Neujahrsnacht gegen 02:35 Uhr auf dem Altenburger Markt, wo er seine Hosen herunterließ und Hinter- und Geschlechtsteil entblößte. Zudem griff er laut Polizei eine 18-Jährige körperlich an und verletzte sie leicht. Hinzugerufene Polizeibeamte stellten den äußerst aggressiven Mann und leiteten gegen ihn ein Verfahren ein. Zusätzlich wurde bekannt, dass dieser nach dem Streit zu Hause aus einem Fenster gesprungen war und sich dabei schwer am Bein verletzt hatte. Der 24-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Brennender Altkleidercontainer in Altenburg ruft Feuerwehr auf den Plan

In der Silvesternacht brannte ein Kleidercontainer in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Der Altkleidercontainer wurde dadurch beschädigt. Die Brandursache ist bisher noch unbekannt.

15 Gullydeckel auf die Straße geworfen

Ganze Arbeit leisteten laut Polizei Unbekannte, als sie sich in der Silvesternacht auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Geraer Straße in Altenburg aufhielten. Sie hoben insgesamt 15 Gullydeckel aus ihren Verankerungen und warfen sie auf die Fahrbahn. Von den Tätern fehlt jede Spur, die Gullydeckel wurden inzwischen wieder eingesetzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen: Telefon (03447) 4710.