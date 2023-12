Singen, Irish Christmas feiern oder schnell noch entrümpeln

Schmölln/Altenburg/Werdau Wo im Altenburger Land besinnliche Adventsstimmung aufkommt, die Kettensäge kreischt und warum Recyclinghöfe dicht machen.

Gemeinsam singen und Adventslieder hören in Schmölln

Am 3. Adventssonntag, 17. Dezember, um 16 Uhr ist es wieder so weit. Die Kantorei Schmölln und der Bläserchor Schmölln- Großstöbnitz gestalten das Adventskonzert. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, in die adventlich geschmückte Stadtkirche St. Nicolai zu kommen, um gemeinsam zu singen und Adventslieder zu hören. Der Eintritt ist frei.

Inselzoo bleibt zu, weil Weide gefällt werden muss

Der Altenburger Inselzoo bleibt am nächsten Donnerstag, 21. Dezember, geschlossen, teilt die Stadtverwaltung Altenburg mit. Der Grund: Eine im Eingangsbereich stehende, schief wachsende Weide muss aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Irish Christmas in der Werdauer Stadthalle

Irish Christmas heißt es am Donnerstag, 21. Dezember, um 19 Uhr in der Werdauer Stadthalle Pleißental. Die Show präsentiert eine Mischung aus Jigs und Reels, traditionellen Weihnachtsliedern und weltbekannten, modernen Weihnachtsevergreens wie „Jingle Bells“, „Joy to the World“, „O Holy Night“ und vielen anderen mehr. Fünf Flöten, von der kleinen Tin-Whistle bis zur großen Irish-Wooden-Flute, drei Gitarren und eine Irish Mandolin, dazu die irische Rahmentrommel Bodhran, ein Banjo und zwei bezaubernde Stimmen: Mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire zieht die Irish Folk Band Woodwind & Steel ein breites Publikum in ihren Bann.

Der Kabinettschrank im Residenzschloss Altenburg

Am Samstag, 16. Dezember, 14 Uhr führt Museologe Alexander Fischer durch das Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg. Im Fokus dabei: Der Kabinettschrank und sein Alter. Das Exponat, das heute in der dritten Etage des Museums steht, ist mit kleinen Naturbildern aus Stein versehen und wirkt wie vor Jahrhunderten gefertigt. In diesem Zusammenhang geht Fischer vor allem der Frage nach dem wirklichen Alter des Objekts nach. So begeben sich die Besucherinnen und Besucher auf eine Entdeckungsreise in die Vergangenheit.

Recyclinghöfe im Altenburger Land machen zu

Die Einwohner des Altenburger Landes müssen sich auch in diesem Jahr auf eingeschränkte Öffnungszeiten der Recyclinghöfe und der Kompostieranlage in der Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel einstellen. Folgende Einrichtungen sind vom 24. Dezember bis 1. Januar 2024 geschlossen: die Recyclinghöfe Meuselwitz, Gößnitz, Schmölln und Frohnsdorf sowie die Kompostieranlage Göhren. Der Recyclinghof in Lucka ist schon ab 21. Dezember zu.