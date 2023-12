Der Kindergarten Bummi lockt in der Adventszeit zum vorweihnachtlichen Beisammensein und Weihnachtsmarkt.

Vorweihnachtszeit So lockt Schmöllner Kindergarten viele Gäste ins Haus

Schmölln Schokoäpfel, Weihnachtsmann, Selbstgebasteltes: In der Vorweihnachtszeit wartet die Schmöllner Kita Bummi mit einigen Überraschungen auf

Ein kleiner Weihnachtsmarkt lockte in diesem Jahr auch in den Schmöllner Kindergarten Bummi. Das Team um Leiterin Anett Seliger und alle Mädchen und Jungen hatten eingeladen und freuten sich über zahlreiche Besucher. Zumeist waren das Eltern, Großeltern, Geschwister, aber auch einige Ehemalige und Interessierte fanden den Weg in die Schmöllner Helmholtzstraße.

Liebevoll dekoriert im und am Haus

Dort waren Hof, Foyer und Terrasse liebevoll dekoriert, auf die kleinen und großen Gäste warteten einige Überraschungen. So vom Weihnachtsmann, der nicht fehlen durfte. Oder an den Ständen mit Kräppelchen, Punsch, Zuckerwatte, Schokoäpfel und Hot Dogs. Ein kleiner Flohmarkt lockte mit Spielzeug, Selbstgebasteltem, Karussell und Bastelecke. Finanziert wurde das vorweihnachtliche Zusammensein komplett aus Spenden.