Am 3. Januar kurz nach 8 Uhr morgens ertönte im Klinikum Altenburger Land erstmals im neuen Jahr 2024 die Babyfanfare.

Geburtenstatistik So viele Kinder kamen 2023 im Altenburger Land zur Welt

Altenburg Was das Statistische Bundesamt zur Geburtenrate sagt und welche Vornamen im vergangenen Jahr im Altenburger Land das Rennen machten.

Warum der Geburtenrückgang im Altenburger Land keine Ausnahme ist.

Was im Klinikum Altenburger Land bei werdenden Müttern im Trend liegt.

Wie sich werdende Eltern auf die Ankunft ihres Sprösslings vorbereiten können.

Kurz nach 8 Uhr am Mittwochmorgen, 3. Januar, war es soweit: Die Babyfanfare erklang und kündete im Klinikum Altenburger Land von einem freudigen Ereignis. Das erste Baby des Jahres 2024 hatte das Licht der Welt erblickt.

Geburtenrückgang im Altenburger Land hält an

Im vergangenen Jahr kamen im Klinikum Altenburger Land 344 Kinder zur Welt, davon 147 Jungen und 197 Mädchen. Gegenüber 2022 mit 372 Geburten ist dies ein Rückgang um rund sieben Prozent, zieht Sprecherin Christine Helbig Bilanz. „Unser Haus ist damit kein Einzelfall“, sagt sie und verweist auf das Statistische Bundesamt, das für 2023 in ganz Deutschland einen Geburtenrückgang registriert. Er ist in Ostdeutschland mit neun Prozent weniger Geburten stärker ausgeprägt als in Westdeutschland, wo die Geburtenzahl um 7,1 Prozent sank.

Denise Riedel ist Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Klinikum Altenburger Land. Foto: Klinikum Altenburger Land

Wassergeburten im Klinikum Altenburger Land wieder im Trend

„Trotz sinkender Geburtenzahlen entwickeln wir uns indes stets weiter, um den Müttern eine gute und sichere Geburt zu ermöglichen“, erläutert Chefärztin Denise Riedel. Sie berichtet, dass die Wassergeburt gerade wieder zu einem Trend wird in dem Haus am Altenburger Waldessaum. Im Altenburger Klinikum war diese Möglichkeit der Entbindung lange nicht nachgefragt und erlebt jetzt großen Aufschwung. Außerdem zeichnet sich die Altenburger Entbindungsklinik durch eine niedrige Kaiserschnitt-Rate aus. Er liegt laut Riedel bei 27 Prozent und damit unter dem bundesdeutschen Durchschnitt.

Unter den 344 Neugeborenen im Altenburger Klinikum wog das schwerste Kind bei seiner Geburt 4.780 Gramm, das leichteste brachte 1.495 Gramm auf die Waage. Bei den Mädchen wurden als beliebteste Vornamen elfmal Sophie, siebenmal Ella und fünfmal Mathilda vergeben. Bei den Jungen waren die Vornamen Leo (sechsmal), Karl (viermal) und Luis (dreimal) am beliebtesten.

Wie sich Eltern im Klinikum Altenburger Land auf die Geburt vorbereiten können

Werdende Eltern, die sich über die Geburt im Klinikum Altenburger Land informieren möchten, können einen Elterninfoabend besuchen. Er findet jeweils am ersten Mittwoch des Monats, um 19 Uhr, statt. Ärztinnen und Ärzte, Hebammen und Pflegende stellen sich dort vor. Bei einem Rundgang lernen die werdenden Eltern Entbindungsräume und die Mutter-Kind-Station kennen.

Weitere Termine, eine Übersicht über vor- und nachgeburtliche Kurse und wie man sich darüber hinaus auf die Geburt vorbereiten kann: unter www.klinikum-altenburgerland.de