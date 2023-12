So viele Nachwuchsforscher im Altenburger Land wollen gewinnen

Haben Spaß am Tüfteln: Kinder und Jugendliche wetteifern wieder beim Ostthüringer Regionalwettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ .

Nun steht es fest: beim 30. Ostthüringer Regionalwettbewerb „Jugend forscht – Schüler experimentieren“ gehen in Rositz diesmal 138 Kinder und Jugendliche mit 65 Projekten an den Start. Sie wetteifern um die Siegertrophäen in den sieben Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik.

Die Anmeldezahlen repräsentieren ein anhaltend starkes Interesse am Wettbewerb. So zeigt die Sparte „Schüler experimentieren“ sogar einen Zuwachs in den Teilnehmerzahlen im Vergleich zum Wettbewerb 2023. 21 Projekte von 36 Teilnehmern entfallen auf „Jugend forscht“ und 44 Projekte von 102 Teilnehmern auf „Schüler experimentieren“.

Schwerpunktfachgebiete sind die Geo- und Raumwissenschaften mit 13 Projekten sowie Biologie mit 12 und die Arbeitswelt mit 11 Projekten. Womit sich die jungen Leute beschäftigen, zeigen unter anderem folgende Projekttitel: „Erhöhen Kaminöfen die Feinstaubwerte im Wohnraum?“, „Bokashi – die ideale Möglichkeit der Biomüllverwertung?“, „Der grüne Akku“, „Filamentherstellung aus 3D-Druckabfällen“.

Die 65 Projekte verteilen sich auf 22 Schulen, wobei sich aus dem Landkreis Altenburger Land sowie dem Landkreis Greiz jeweils sieben Schulen, der kreisfreien Stadt Gera sechs und dem Saale-Holzland-Kreis zwei Schulen beteiligen. Mit knapp 42 Prozent der eingereichten Projekte liegt der Saale-Holzland-Kreis an der Spitze. Der Landkreis Greiz folgt mit 25 Prozent vor dem Altenburger Land (20 Prozent) und der Stadt Gera (14 Prozent).

Nun gilt es für die Angemeldeten, die verbleibende Zeit intensiv zu nutzen, um ihre Ideen umzusetzen und die fertigen Arbeiten bis spätestens 12. Januar 2024 einzureichen.