Sozialreport So zufrieden sind die Menschen im Altenburger Land

Altenburger Land Das wünschen sich die Einwohner im Altenburger Land für ihre Grundzufriedenheit. Erste Ergebnisse der Sozialbefragung vorgestellt.

IKPE sorgt mit einem Befragungsergebnis für Überraschung.

Noch nicht alle Daten der Sozialbefragung im Altenburger Land ausgewertet.

Forderung: Ergebnisse sollen öffentlich zugänglich gemacht werden.

„Wie zufrieden sind Sie alles in allem im Altenburger Land?“ Gestellt hat diese Frage Rainer Vock vom IKPE, Institut für kommunale Planung und Entwicklung in Erfurt, den über 6000 Adressaten aus dem Altenburger Land. Verwenden konnte er aber nur 1620 Datensätze. Und, um es vorwegzunehmen, den meisten gefällt es gut – 52,5 Prozent der Befragten gaben die Zahlen sieben bis zehn auf der Werteskala an. Ist zwar nur eine knappe Mehrheit, dennoch erfreute die Nachricht beim jüngsten Kreistag die Anwesenden.

Familien sind besonders zufrieden mit dem Leben im Altenburger Land

Vock stellte erste Ergebnisse der diesjährigen Sozialbefragung vor und wusste zu überraschen. Nur 11,7 Prozent machten darin ihrem Unmut über den Landkreis mit Werten von null bis drei Luft. Besonders zufrieden mit dem Leben hier seien Familien mit Kindern, informierte Vock. „Offenbar ist es gut, Kinder zu haben“, meinte er und erntete nur ein Räuspern in der Zuhörerschaft.

Im Auftrag des Landratsamtes, das sich aus den Daten Hinweise für die Sozialarbeit im Altenburger Land erhofft, wurden 1600 Menschen angeschrieben, die älter als 60 Jahre sind. 4400 Unter-60-Jährige erhielten Mails. Auch auf eine Online-Bewerbung des Fragebogens hätten 361 Menschen reagiert, so Vock. Andere hätten nur weggeklickt oder keine Angaben hinterlassen. 1870 Befragte hatten schließlich geantwortet und so konnten 1620 Datensätze ausgewertet werden – eine repräsentative Zahl. Erste Ergebnisse liegen vor, andere Themen müssen noch ausgewertet werden, wie soziale Beratung, Zusammenleben Deutscher – auch mit Nichtdeutschen –, Sprachkenntnisse oder Freizeitgestaltung.

90 Prozent zufrieden mit Apothekenversorgung

Von besonderem Interesse war zunächst die Reaktion auf die Gesundheitsversorgung im Landkreis. Angesichts des Apothekerstreiks vor kurzem, überraschte das Ergebnis der Zufriedenheit mit der Versorgung durch Apotheken im Landkreis. Nur knapp drei Prozent der Befragten waren unzufrieden, dagegen 90 Prozent zufrieden.

Anders die Versorgung mit Fachärzten. Knapp ein Drittel findet sie unzureichend, nur 6,7 Prozent sind sehr zufrieden. Dazwischen liegt alles. Direkt im umgekehrten Verhältnis liegt die Zufriedenheit mit der Versorgung mit Zahnärzten. Beim Thema Hausarztpraxen überwiegt nur knapp die positive Erfahrung, ähnlich bei Ergo- und Physiopraxen. Vock verwies darauf, dass gerade die Ansiedlung der Arztpraxen nicht beeinflussbar durch den Landkreis sei. „Da hat die Kassenärztliche Vereinigung die Hand drauf.“

Mehr Angebote für Kinder unter 18 Jahren gewünscht

Im Fokus des Untersuchungsteams lag ebenso der Wunsch von Befragten mit Kindern unter 18 Jahren nach Freizeitangeboten. Was fehlt, worauf sollte der Landkreis Wert legen? Schulhort-Angebote oder auch längere Kita-Öffnungszeiten sind gewünscht – von knapp einem Fünftel der Befragten. Mehr als 65 Prozent wünschen sich mehr Angebote von Freizeiteinrichtungen, über die Hälfte wollen mehr Möglichkeiten im Verein – ob Sport oder Feuerwehr.

Sauer aufgestoßen sein könnte das den anwesenden Bürgermeistern, die in ihren Gemeinden wegen fehlender Mittel die freiwilligen Leistungen streichen müssen oder mussten. Ein erzwungener Gegentrend zu den Wünschen der Bürgerschaft, denn letztlich folgen der vom Kreistag nach dem Vock-Vortrag beschlossenen Erhöhung der Kreisumlage weitere Einsparungen.

Zurückhaltung bei Beteiligung an Planung und Diskurs

Und würden sich die Befragten an öffentlichen Diskussionen beteiligen, sich einbringen, wurde gefragt. Die Über-60-Jährigen wohl eher nicht. Knapp zehn Prozent sagten Ja. 30 Prozent lehnten kategorisch ab. Die anderen könnten sich eventuell vorstellen, sich zu beteiligen, andere müssten wieder mehr darüber wissen – eine charmant ausgedrückte Zurückhaltung. Bei den 40- bis 59-Jährigen hält sich Ja und Nein die Waage bei 17/18 Prozent. Und bei den Jüngeren liegt Ja und Nein nur für jeweils knapp 14 Prozent im Bereich des Möglichen.

Interesse an regionalisierten Daten und Veröffentlichung

Noch sind die Daten nicht regionalisiert, ist also nicht klar, welche Antworten in welchen Orten gegeben wurden – natürlich anonymisiert. Aber gerade dies interessierte Christoph Zippel (CDU) und Sven Schrade (SPD) – der eine Landtagsmitglied, der andere Bürgermeister von Schmölln. Der Datensatz indes werde aus Datenschutzgründen an das Landratsamt übergeben. „Dort wird über den Umgang entschieden“, betonte Vock. Frank Tempel (Linke) hatte gehofft, mehr Informationen zu Armutsrisiko, Einkommenssituation, sozialer Teilhabe der Älteren zu erhalten. „Woher kommen die Fragen, Gravierendes, das wir verwerten können, ist nicht enthalten“, beklagte er. Doch offenbar war das zu früh, denn Vock verwies auf Ausstehendes. „50 Fragen – darin sind auch diese Dinge enthalten und werden noch ausgewertet“, sagte Vock. Doch auch diese Datenbasis sei nur begrenzt.

Wiebke Rösler vom Fachbereich Soziales, Jugend und Gesundheit im Landratsamt sprang zur Seite und verwies darauf, dass einige Informationen schon über andere Projekte vorliegen würden wie Agathe mit Kontakten zu alleinstehenden Senioren. Darüber hinaus müssten auch die Antworten in nicht deutschen Fragebögen erst übersetzt werden. Das benötige noch Zeit, bat Rösler um Verständnis.

Ralf Plötner (Linke) forderte die Kreisverwaltung auf, die hoffentlich bald vorliegende Gesamtauswertung auch öffentlich zugänglich zu machen.