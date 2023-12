Schmölln Jörg Wiswe vom Schmöllner Friseursalon organisierte eine Spendenaktion. Wieso dabei der Weihnachtsmann gerettet werden musste.

Im Rahmen des lebendigen Adventskalenders in Schmölln erfolgte die Türchenöffnung am Freitag, dem 22. Dezember, um 18 Uhr am Schmöllner Friseursalon „Extrem stylish und schön“. Hier hatte Jörg Wiswe vom Friseursalon zuvor sehr erfolgreich bei einigen Unternehmen für seine Spendenaktion zur finanziellen Unterstützung der Feuerwehr für das jährliche Jugendzeltlager in Pahna geworben.

„Traditionell wird bei uns immer das 22. Türchen geöffnet, das ist für uns quasi der Abschluss des Jahres. Wir sind also prinzipiell bei dem lebendigen Adventskalender in Schmölln dabei und versuchen an unserem letzten Arbeitstag, etwas Gutes zu tun“, erklärt Wiswe die Hintergründe. „Dieses Jahr unterstützte uns die Feuerwehr Großstöbnitz. Die Aktion ist dieses Jahr für das Zeltlager in Pahna, für unsere Jugendfeuerwehr. Das kostet dann wohl rund 14.000 Euro, die Kinder dort zu verpflegen“, so Jörg Wiswe weiter.

Der Sprecher für die Spendenaktion freute sich im Vorhinein bereits darüber, dass schon vorweg über 10 Prozent der Gelder von verschiedenen Unternehmen gespendet wurden, um das Projekt Zeltlager zu unterstützen. „Wir sind schon eine große Spendengemeinde. Jeder kennt sich und gibt gern. Ich achte aber darauf, dass auch jeder den gleichen Anteil gibt, damit es ausgewogen ist.“

Am Freitag wurde dann auch ein kleines Schauspiel von den Jugendfeuerwehren Schmölln und Großstöbnitz aufgeführt. So blieb der Weihnachtsmann im Kamin stecken und die Feuerwehr musste ihn retten. Die Devise lautete: „Iss und trink so viel du kannst und spende so viel du willst.“

Die Jugendfeuerwehr rettete den Weihnachtsmann aus dem Kamin. Foto: Jörg Wiswe

Großer Erfolg trotz des schlechten Wetters in Schmölln

„Wie wunderbar sind Menschen, die Dinge einfach tun, ohne darauf bedacht zu sein, was für sie selbst dabei herausspringt“, sagt Jörg Wiswe nach der Aktion. „Erfolgreich können wir auf den gelungenen Tag zurückblicken und würden so eine Aktion jederzeit wieder machen. Das 22. Adventskalendertürchen des lebendigen Adventskalenders in Schmölln wurde trotz schlechtem Wetters zum Erfolg. Der Weihnachtsmann wurde Dank der Jugendfeuerwehr Großstöbnitz und Schmölln aus dem Kamin befreit und durfte vor Ort am Friseursalon Kinderaugen zum Leuchten bringen. Einen großen Dank gebühren wir hiermit für die erfolgreiche Zusammenarbeit den Einsatzkräften Großstöbnitz und Schmölln für die gut organisierte Veranstaltung mit Fahrzeugen und Ausrüstung, denn es war ihre Art, allen Schmöllner Unternehmen, Gästen, sowie unserer Kundschaft für eine Geldspende in Höhe von 1.791,95 Euro zu danken. Diese kommt der Kreisjugendfeuerwehr „Zeltlager Pahna“ zugute.“

Zudem zählt der Organisator die regionalen Unternehmen auf, die stets unermüdlich immer mit dabei sind: