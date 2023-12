Stilles und anrührendes Konzert in Ponitzer Friedenskirche

Am 2. Dezember wurde es in der Ponitzer Kirche besinnlich, passend zum nahenden ersten Advent.

Ponitz Es lag ein Hauch von Klängen des Thomanerchores über dem Orgelkonzert am vergangenen Sonnabend, dem 2. Dezember, in Ponitz.

Es lag ein Hauch von Klängen des Thomanerchores über dem Orgelkonzert am vergangenen Sonnabend in Ponitz. Wen mag es wundern, denn als Gesangsolisten gastierten der ehemalige und langjährige Kantor des berühmten Leipziger Knabenchores, Gotthold Schwarz, sowie sein Enkelsohn Julius Schmidt.

Der Advent stellt in Vorbereitung des weihnachtlichen Jubels stets eine meditative und andächtige Zeit dar; gibt Raum zur Besinnung und Besinnlichkeit. Insofern erlebte man in der Ponitzer Friedenskirche ein sehr stilles und wundervoll anrührendes Konzert, abseits vom Jingle Bells- und White Christmas-Sound in unserer doch so wenig friedvollen Zeit.

In Ponitz lauschte man einer voluminösen Stimme

Gotthold Schwarz mit seiner voluminösen Stimme, untermalt von jugendlichen Tönen seines Enkels und vom Halberstädter Domkantor Claus-Erhard Heinrich an der Silbermannorgel tauchte die Konzertbesucher in eine klanglich versunkene Welt berührender Adventsmusik. Das gelang ihnen vor allem mittels zwei der schönsten Lieder dieser Kirchenjahreszeit, dem Adventschoral „Nun komm, der Heiden Heiland“ und „Ich steh an deiner Krippen hier“ aus dem Schemellischen Gesangbuch des Jahres 1736.

Der erstgenannte Choral aus dem 4. Jahrhundert in der späteren Fassung Martin Luthers erfreut sich bis heute ungezählten Bearbeitungen. Die Solisten des Abends präsentierten davon einige Kostproben von Samuel Scheidt, Johann Hermann Schein und Johann Sebastian Bach, wobei die Sänger entsprechend der Tradition der Kantoreipraxis von verschiedensten Positionen in der Kirche ihre Stimmen erschallen ließen. Gotthold Schwarz steuerte zudem in seinen solistischen Beiträgen einige selten gehörte und aufgeführte Werke bei, sei es ein „Hodie“ des Franzosen Darius Milhaud oder diverse geistliche Lieder Max Regers.

Musikalische Höchstleistungen in Ponitzer Kirche

Julius Schmidt ließ mit Leichtigkeit eine Arie aus Bachs Magnificat dahin fließen und Gotthold Schwarz musizierte kraftvoll eine Arie aus der fünften Kantate von Bachs Weihnachtsoratorium, dezent und sehr versiert von Claus-Erhard Heinrich an der Orgel begleitet. Wohltuend, und ganz dem Charakter des Konzertes entsprechend, verzichtete der Halberstädter Domkantor bis auf ein kleines Choralvorspiel von Bach auf den vollen Klang der Silbermannorgel. Dafür überraschte er mit einigen eigenen Improvisationen über die beiden Kirchenlieder und virtuos sprudelnden Klangkombinationen, sei es das Glockenspiel oder diverse Flötenstimmen aus dem überreichen Fundus dieser Barockorgel. Der gemeinsame Gesang von „Ich steh an deiner Krippen hier“ durch die Solisten und Konzertbesucher beendete das eindrückliche Konzert nach nur 50 Minuten Länge. Das kam dem Publikum dann doch mit Recht etwas zu kurz vor, so dass eine Zugabe unumgänglich war. Diese überhöhte nochmals das Anliegen des Abends durch Peter Cornelius‘ verklärtem Lied „Drei Könige wandern aus Morgenland“, das untermalt vom Choral „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ schon am Samstag vor dem 1. Advent die Könige auf ihre lange Reise nach Bethlehem schickte.